München (ots) -Mit dem vergangenen Wochenende, das zum Abschluss einen spektakulären Skiflug-Weltrekord in Planica zu bieten hatte, sind die umfangreichen Wintersport-Übertragungen der Saison 2024/25 in der ARD zu Ende gegangen."Die fünf Monate Wintersport-Übertragungen, die nun hinter uns liegen, haben eines gezeigt: Der Winter fasziniert unser Publikum nach wie vor, egal ob Jung oder Alt, und das auf allen Plattformen. Unser crossmediales Angebot ist sehr vielseitig und sehr umfangreich, der Aufwand, den wir dafür betreiben, enorm. Aus diesem Grund ist es für uns eine wunderbare Bestätigung, dass unsere Wintersport-Berichterstattung über alle Wege so hervorragend angenommen wird!", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.Alle Wintersport-Übertragungen im Ersten sahen im Schnitt 1,889 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach einem durchschnittlichen Marktanteil von 18,9 Prozent. In der jüngeren Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren lag der Marktanteil bei 11,9 Prozent. Die Top 3 der meistgesehenen ARD-Übertragungen waren das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen (5,097 Mio./30,1 %), der Biathlon-Massenstart der Frauen in Annecy (4,415 Mio./28,8 %) und der Biathlon-Massenstart der Frauen in Ruhpolding (4,346 Mio./32,0 %). Der höchste durchschnittliche Marktanteil in diesem Winter wurde ebenfalls bei einem Biathlon-Rennen gemessen: 41 Prozent waren es bei der Übertragung der WM-Staffel der Frauen aus Lenzerheide. Insgesamt erreichte die ARD mit ihren TV-Sendungen über 47 Millionen Menschen.Biathlon und Skispringen waren erneut die erfolgreichsten Sportarten dieses Winters. 3,025 Millionen Zuschauer verfolgten im Schnitt alle Biathlon-Rennen im Ersten, der Marktanteil lag bei 25,6 Prozent. Die Skisprung-Übertragungen schalteten durchschnittlich 2,232 Millionen ein mit einem Marktanteil von 18,2 Prozent.In der ARD Mediathek und bei sportschau.de konnte die ARD mit umfangreichen Livestream-Angeboten an allen Wintersport-Wochenenden punkten: Über die gesamte Saison gab es insgesamt rund 10 Millionen Abrufe, diese entsprachen ca. 4 Millionen Nutzungsstunden. Zum Einsatz kam in der ARD Mediathek dabei erneut der Multistreamplayer, in dem an jedem ARD Wintersport-Wochenende mehrere parallele Streams nutzerfreundlich und intuitiv angeboten wurden, und der bereits bei Olympia 2024 sehr erfolgreich angewendet worden war.Die Rundum-Berichterstattung auf sportschau.de interessierte darüber hinaus noch einmal mehr Nutzerinnen und Nutzer als im Vorjahr: Rund 41 Millionen Visits verzeichnete sportschau.de in dieser Wintersport-Saison. Bei Social Media war sportschau.de ebenfalls sehr aktiv: Mit mehr als 450 Inhalten wurde eine Gesamtreichweite von über 55 Millionen Views über alle Sportschau Social-Media-Kanäle hinweg erreicht. Dabei blieb Instagram der erfolgreichste Kanal: Die Views konnten diesen Winter mit insgesamt ca. 39 Millionen Views noch einmal um rund 20 Prozent gesteigert werden. Doch auch bei TikTok und YouTube haben die Nutzerzahlen deutlich angezogen: Mit ca. 8 Millionen konnten die Views bei TikTok verdreifacht werden, die Highlight-Zusammenfassungen bei YouTube erzielten mit ca. 4,6 Millionen Views über 50 Prozent mehr Reichweite als in der Vorsaison.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6003086