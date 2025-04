Hamburg (ots) -Neue "Nordlichter" gesucht: Auch 2025 haben junge Filmemacher*innen die Chance, im Rahmen der Talentförderung ihr fiktionales Debütprojekt zu realisieren. 1,15 Millionen Euro stehen pro "Nordlicht"-Projekt zur Verfügung. Die Ausschreibung von NDR, MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen Bremen beginnt am 1. April, Bewerbungsende ist der 15. Mai. Die weiteren Infos, u. a. zu den erforderlichen Unterlagen, gibt's auf: https://www.nordlichter-talents.de/Wichtig für die Projekte ist eine eigene, kreative Handschrift sowie ein norddeutsches Setting und/oder Story. Bei der Ausschreibung sollten mindestens zwei der Talente jedes Projekts aus den Bereichen Regie, Drehbuch oder Produktion aus dem Norden kommen bzw. in Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Hamburg ihren Wohnsitz haben.Die "Nordlichter"-Filmprojekte setzen Diversität vor und hinter der Kamera sowie Green Filming/Stories voraus. Sie werden im NDR Fernsehen und in der ARD-Mediathek zu sehen sein, eine Festival- und/oder Kinoauswertung ist ebenfalls möglich.Zu den bisherigen "Nordlichtern" gehören u. a. die Serien "Festmachen" und "Player of Ibiza", die beide in diesem Jahr mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet wurden.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6003079