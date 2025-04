Native Ads und redaktionelle Empfehlungen für Deutschlands führendes Finanzportal

Die globale Werbeplattform MGID hat in Deutschland einen neuen Premium-Publisher gewonnen: finanzen.net, mit über fünf Millionen Unique Usern und mehr als 35 Millionen Visits das führende Finanzportal Deutschlands. Ziel der exklusiven Partnerschaft ist es, mit nativen, aufmerksamkeitsstarken Content-Empfehlungen relevante Inhalte von finanzen.net optimal zu monetarisieren und die Interaktion mit den Nutzern zu steigern. Gleichzeitig setzt der Native-Advertising-Spezialist MGID damit den kontinuierlichen Ausbau seines Publisher-Netzwerks in Deutschland fort und bietet Advertisern skalierbare Reichweite in attraktiven Premium-Umfeldern.

Im Rahmen der exklusiven Zusammenarbeit werden passende Native Ads aus dem MGID-Advertiser-Netzwerk und redaktionelle Empfehlungen auf finanzen.net ausgespielt. Durch den Publisher-fokussierten Ansatz von MGID profitiert finanzen.net dabei jederzeit von voller Kontrolle über die eingesetzten Widgets und kann die genaue Positionierung der Native Ads im redaktionellen Umfeld optimal aussteuern. Dies erfolgt klassisch unterhalb redaktioneller Artikel, über die Integration auf einzelnen Unterseiten und über On-Site Notifications. Im letzten Fall erscheint es optisch wie eine Push-Benachrichtigung auf der Website, was für hohe Sichtbarkeit und eine gute Click-Through-Rate (CTR) sorgt.

"Mit finanzen.net gewinnen wir ein echtes Schwergewicht der deutschen Medienlandschaft. Wir freuen uns sehr darüber, dass dieses ebenso reichweitenstarke wie qualitativ hochwertige Finanzportal nun Teil unserer kontinuierlich wachsenden Publisher-Familie ist", erklärt Swen Büttner, Managing Director Germany von MGID. "Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie finanzen.net bauen wir unsere Premium-Umfelder mit absoluter Brand Safety mit einem zusätzlichen Top-Publisher weiter aus."

"Unsere Nutzer erwarten jederzeit aktuelle, verlässliche Finanzinformationen, fundierte Analysen sowie praxisnahe Tools und Ratgeber. Entsprechend setzen wir auch in der Vermarktung und Monetarisierung unserer Inhalte auf hohe Qualität und Relevanz. Durch die Native-Advertising- und Content-Recommendation-Lösungen von MGID können wir ein nahtloses Nutzererlebnis bieten mit thematisch passenden Content- und Anzeigen-Empfehlungen, die individuell auf die Interessen unserer Besucher zugeschnitten sind", sagt Lennart Libercka, Geschäftsführer und COO von finanzen.net.

Über die finanzen.net-Gruppe

Die finanzen.net-Gruppe ist ein innovatives FinTech-Unternehmen, das private und professionelle Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen unterstützt. Zur Gruppe gehören:

finanzen.net eines der führenden Finanzinformationsportale in der DACH-Region,

finanzen.net ZERO - ein Neobroker für kostengünstigen Wertpapierhandel,

TraderFox ein Anbieter von Finanzinformationen und Trading-Tools für semi-professionelle Investoren und die, die es werden wollen.

Mit mehr als 41 Mio. Visits (IVW 01/2025) und über 227 Mio. Page Impressions (IVW 01/2025) ist finanzen.net (www.finanzen.net) Deutschlands führendes Finanzportal. finanzen.net bietet alle Daten zur aktuellen Entwicklung an den Weltmärkten. Dazu gehören Realtime-Push-Kurse und Informationen über alle relevanten Assetklassen wie Aktien, Zertifikaten, Indizes, Rohstoffe, Devisen, Fonds, ETFs und Kryptowährungen sowie zu Unternehmen und Konjunktur. Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar. Mobil ist finanzen.net über die marktführenden Apps erreichbar.

Anfang 2025 wurde die finanzen.net-Gruppe von Inflexion, einer führenden europäischen Private-Equity-Gesellschaft im Mid-Cap-Segment, übernommen. Inflexion unterstützt ambitionierte Management-Teams dabei, wachstumsstarke Unternehmen weiterzuentwickeln und nachhaltig zu skalieren.

Über MGID

MGID ist eine globale Werbeplattform, die Marken und Publisher dabei unterstützt, im Open Web mit innovativer 'Nativer Werbung' erfolgreich zu sein. Dabei nutzt MGID KI-basierte Technologien mit einem Privacy-First-Ansatz, um qualitativ hochwertige, relevante Ads auf seinen Partner-Seiten auszuspielen und erreicht damit monatlich mehr als eine Milliarde Nutzer. Die vielfältigen Werbeformate der Plattform die Spanne reicht von Native Ads über Display Ads bis hin zu Video Ads sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nutzererlebnis und Werbeleistung. Sie schaffen Aufmerksamkeit für Advertiser und ermöglichen es gleichzeitig Publishern, ihre Besucher effektiv zu monetarisieren.

MGID wurde in der Ukraine gegründet, hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica und ist weltweit mit 18 Niederlassungen vertreten. Durch Investitionen in Technologie, Mitarbeiter und strategische Partnerschaften verzeichnet MGID seit fünf Jahren jedes Jahr zweistellige Wachstumsraten. Während MGID seine Reichweite in Nord- und Südamerika, Europa und Asien kontinuierlich ausbaut, bleibt der Fokus des Unternehmens gleichzeitig auf ein nachhaltiges profitables Wachstum ausgerichtet. Die Herausforderungen innerhalb des digitalen Werbeökosystems unterliegen ständiger Veränderung. MGID entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter, um den Akteuren an beiden Enden der Wertschöpfungskette bei der Bewältigung dieser Herausforderungen dauerhaft helfen zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mgid.com oder kontaktieren Sie uns unter hello@mgidpr.com.

