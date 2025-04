Rekorddeal in der Techwelt: OpenAI, Entwickler von ChatGPT, sichert sich 40 Milliarden Dollar - größtes Funding in der Geschichte! Mit an Bord: SoftBank, Microsoft & Co. Die Bewertung explodiert auf 300 Milliarden Dollar. Was Anleger jetzt wissen müssen - und welche Aktien profitieren könnten.OpenAI hat die größte private Finanzierungsrunde aller Zeiten abgeschlossen: 40 Milliarden Dollar. Die Bewertung steigt damit auf 300 Milliarden Dollar - fast doppelt so viel wie im Oktober 2024. Nur SpaceX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...