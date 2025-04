Setzt der DAX am Dienstag seine Talfahrt fort oder gelingt eine Stabilisierung? Außerdem überraschen die Aktien von Hugo Boss und Nokia mit positiven Signalen. Nachdem der DAX am Montag erstmals seit Mitte Februar kurz unter die Marke von 22.000 Punkten gefallen war, konnte sich der deutsche Leitindex am Dienstag zumindest zwischenzeitlich wieder etwas erholen. Das Börsenbarometer legte kurz nach der Eröffnung auf Xetra um etwa ein Prozent auf 22.389 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...