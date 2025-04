Nach einem fatalen Zwischenfall mit dem Elektrofahrzeug SU7 erlebt der chinesische Technologiekonzern Kursverluste, die auf eine mögliche Trendwende hindeuten könnten.

Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi verzeichnet derzeit erhebliche Kursverluste an den Börsen. Am Dienstag setzte sich die negative Entwicklung mit einem weiteren Minus von rund vier Prozent fort. Auslöser für den aktuellen Kurseinbruch war ein verheerender Unfall mit einem Xiaomi SU7 in der chinesischen Provinz Anhui, bei dem drei Menschen ums Leben kamen. Laut Berichten soll die Fahrzeugtechnologie eine entscheidende Rolle bei dem tragischen Vorfall gespielt haben. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Leitplanke, fing umgehend Feuer, und die Türen verriegelten sich automatisch, was für die Insassen fatale Folgen hatte. Diese Nachricht erschütterte das Vertrauen der Anleger in die Fahrzeugtechnologie des Konzerns, was sich unmittelbar in der Kursentwicklung widerspiegelte.

Nach 300-Prozent-Rallye erste Gewinnmitnahmen?

Die aktuelle Schwächephase könnte jedoch in einem größeren Zusammenhang betrachtet werden. Seit August 2024 hatte die Xiaomi-Aktie eine beeindruckende Rallye hingelegt und in der Spitze Kursgewinne von über 300 Prozent erzielt. Derzeit notiert das Papier etwa 20 Prozent unter seinem Jahreshöchststand. Diese Entwicklung könnte auf eine Verschnaufpause nach der rasanten Aufwärtsbewegung hindeuten oder möglicherweise den Beginn einer Trendwende signalisieren. Marktbeobachter rechnen mit weiteren Gewinnmitnahmen in der nächsten Zeit, was zusätzlichen Druck auf den Kurs ausüben könnte. Der Unfall des SU7-Modells kommt für Xiaomi zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da der Konzern verstärkt auf den Automobilsektor als neues Wachstumsfeld setzt.

