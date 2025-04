© Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa

Das erste Quartal hat wohl einen der größten Trendwechsel an der Börse gesehen. Während im Januar die Welt an der Wall Street noch in Ordnung war, folgten zwei Monate zum Vergessen. Donald Trump legte richtig los!?Das erste Quartal hat einen sehr großen Trendwechsel an der Börse gesehen. Während im Januar die Welt an der Wall Street noch in Ordnung war, folgten zwei Monate zum Vergessen. Donald Trump legte richtig los! Dass es unter der zweiten Amtszeit von Donald Trump nicht leicht werden würde, dass hatten die meisten Experten erwartet, dass Trump aber so eine Achterbahnfahrt an der Wall Street auslöst, damit hatten die wenigsten gerechnet. Aus der anfänglichen Euphorie ist mittlerweile …