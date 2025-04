Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

Hamburg, 1. April 2025 Punica Invest holt Jens Wacker an Bord und baut damit das institutionelle Geschäft aus Die Multi-Boutiquen-Plattform Punica Invest hat Jens Wacker als Managing Director | Institutional Sales ins Team geholt. Der Sales-Experte ist künftig für institutionelle Kunden zuständig. Sein Fokus liegt insbesondere auf der Vermarktung von Investmentlösungen aus dem Bereich Private Markets. Jens Wacker verfügt über ein belastbares Netzwerk und jahrzehntelange Erfahrung im institutionellen Fondsvertrieb. Der erfahrene Vertriebsmann wechselt von der Investorenplattform Investors Partners GmbH zu Punica Invest. Dort war er mehr als acht Jahre als Konferenzmanager tätig und verantwortete die wichtigsten Veranstaltungsformate des Netzwerks für institutionelle Anleger. Vor dieser Station baute Jens Wacker über sieben Jahre bei dem Liechtensteiner Hedgefondsmanager AIMHedge Establishment seine Expertise als Sales-Profi auf. Stephan Lipfert, Geschäftsführer von Punica Invest, freut sich über den neuen Kollegen, mit dessen Unterstützung das institutionelle Geschäft weiter ausbaut werden soll: "Wir sind für unser Netzwerk immer auf der Suche nach spezialisierten Vermögensverwaltern, die in ihrem jeweiligen Bereich erstklassige Investmentlösungen anbieten. Dabei haben wir auch die Anforderungen institutioneller Investoren im Blick. Für sie spielen die privaten Märkte eine zunehmend wichtigere Rolle. Jens Wacker kennt den Markt genau und verfügt über beste Kontakte. Mit seiner Unterstützung werden wir unsere Position bei Private-Market-Investments und institutionellen Investoren noch weiter stärken." Jens Wacker, neuer Managing Director | Institutional Sales bei Punica Invest, ergänzt: "Ich freue mich sehr, meine langjährige Erfahrung im institutionellen Vertrieb bei Punica Invest einzubringen. Die Nachfrage nach hochwertigen Investmentlösungen im Bereich Private Markets wächst stetig. Ich sehe großes Potenzial, unser Angebot in diesem Segment weiter zu stärken. Gemeinsam mit dem Team möchte ich dazu beitragen, institutionelle Anleger mit passgenauen Lösungen zu unterstützen und unser Netzwerk gezielt auszubauen." PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt. Kontakt: Punica Invest GmbH - www.punica-invest.de

Stephan Lipfert

Mönckebergstrasse 31 • D - 20095 Hamburg

Telefon +49 40 866 488-122

Stephan.lipfert@punica-invest.de





