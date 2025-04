München (ots) -Neue Folgen aus Lansing: Die Erfolgsserie "Dahoam is Dahoam" wird verlängert. Damit können insgesamt 395 neue Folgen des erfolgreichen BR-Klassikers gedreht werden, der seit bald 18 Jahren läuft und auch in der ARD Mediathek sehr gefragt ist. "Dahoam is Dahoam" ist eine Produktion von Dahoam TV/ Constantin Film im Auftrag des Bayerischen Rundfunks.Robin von der Leyen, Produzent: "'Dahoam is Dahoam' zählt auch nach 18 Jahren zu den Erfolgsgeschichten im BR Fernsehen. Die Serie bleibt sich treu und präsentiert bis heute eine gelungene Verbindung aus bayerischer Tradition und zeitgemäßer Moderne. Mit warmherzigen, authentischen Geschichten und Charakteren aus der Lansinger Dorfgemeinschaft vermittelt sie das 'Dahoam'-Gefühl - direkt in die Wohnzimmer oder auf die Bildschirme der Zuschauer. Mein besonderer Dank gilt dem Bayerischen Rundfunk für die langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie allen Mitarbeitenden vor und hinter der Kamera, deren kontinuierliches Engagement diesen Erfolg erst möglich macht."Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Mehr als 3.500 Folgen von 'Dahoam is Dahoam' sprechen für sich: Die Serie ist aus dem BR Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Die Verlängerung ist eine großartige Anerkennung für alle, die vor und hinter der Kamera täglich ihr Bestes geben - und vor allem ein riesiges Dankeschön an die Fans, die die Geschichten aus Lansing und ihren besonderen bayerischen Charme so lieben. Danke, lieber Bayerischen Rundfunk, dass Ihr das möglich macht."Seit dem Start im Oktober 2007 hat sich "Dahoam is Dahoam" zur erfolgreichsten täglichen Vorabendserie in Bayern und zu einer der bekanntesten Marken des BR Fernsehens entwickelt. Über 3.500 Episoden wurden schon ausgestrahlt."Dahoam is Dahoam" erzählt mit typisch bayerischen Charakteren Geschichten aus dem Leben im Seriendorf Lansing. Neben Tradition und Brauchtum haben aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen ihren Platz- und natürlich darf auch eine Prise Humor nicht fehlen. Das generationsübergreifende Familiengefüge im Lansinger Ensemble macht "DiD" zu einer Familienserie im besten Sinn, in der Zuschauer aller Altersgruppen ihre Lebensrealität wiederfinden: Die Alten ratschen am Stammtisch, die Jungen chatten im Internet, die Kids kämpfen mit den Sorgen der Generation Y/Z.Im BR Fernsehen läuft "Dahoam is Dahoam" montags bis donnerstags, 19.30 Uhr sehr erfolgreich. 2024 lag der Marktanteil in Bayern durchschnittlich bei 14,8 Prozent, in der Spitze erreichte er sogar knapp 20 Prozent. Auch digital ist die Serie ein Hit: In der ARD Mediathek, wo immer donnerstagabends schon die Fernsehfolgen der nächsten Woche abrufbar sind, zählt "DiD" mit gut 54 Millionen Abrufen 2024 zu den erfolgreichsten Sendereihen aller Landesrundfunkanstalten. Im Januar 2025 wurde mit fast 5,8 Millionen Wiedergaben ein neuer Monatsrekord erreicht. Überdies gehört "DiD" bei Facebook mit bald 600.000 Followern und bei Instagram mit rund 128.000 Abonnements zu den erfolgreichsten Kanälen des Bayerischen Rundfunks.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:Constantin FilmKatja WirzTelefon: 089 44 44 600E-Mail: katja.wirz@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6003188