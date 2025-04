FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.04.2025 - 11.00 am- BERENBERG CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 245 (290) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RES. CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 250 (295)P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN TARGET TO 95 (115) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PETS AT HOME TARGET TO 285 (345) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 903 (908) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3000 (3900) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2800 (3000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ACCSYS TECHNOLOGIES TARGET TO 80 (70) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AJ BELL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 480 (500) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES EVERPLAY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 330 (300) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GAMMA COMM. TARGET TO 1940 (1860) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INTEGRAFIN TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 360 (380) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAGA TARGET TO 185 (154) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 554 (561) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 145 (127) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS EVOKE PRICE TARGET TO 110 (140) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS XP POWER PRICE TARGET TO 900 (1440) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 500 (475) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3175 (3025) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 400 (425) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1050 (1075) PENCE - 'OUTPERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob