Stuttgart (ots) -Mehr als 600 Städte in Deutschland sind bereits Teil der free-key CityApp, einer innovativen und kostenlosen App, die es Touristen ermöglicht, nicht nur die großen Städte zu entdecken, sondern auch versteckte Schätze in kleineren Städten und Regionen zu finden. Mit nur zwei Klicks können Besucher Sehenswürdigkeiten anderer Städte erkunden, die abseits der üblichen Sightseeing-Routen liegen - Orte, die oft nicht im Touristenbus enthalten sind, aber dennoch eine Entdeckung wert sind.Die App bietet eine benutzerfreundliche Plattform, auf der Touristen in Echtzeit alle relevanten Informationen zu Sehenswürdigkeiten, historischen Stätten und versteckten Highlights der Region finden können. Ob historische Gebäude, charmante Dörfer oder unentdeckte Landschaften - die free-key CityApp ist der ideale Reisebegleiter für einen einzigartigen Tourismus.Mit der free-key CityApp wird jede Reise unvergesslich Ein einmaliger Download genügt, um das volle Potenzial der App zu nutzen. Dank der integrierten Standorterkennung zeigt die App automatisch alle interessanten Angebote und Sehenswürdigkeiten der aktuellen Region an - ganz bequem und ohne zusätzlichen Aufwand.Nahtloser Zugang zu Informationen und Services Neben Sehenswürdigkeiten bietet die free-key CityApp auch praktische Funktionen wie einen Mängelmelder, der es Einwohnern ermöglicht, Schäden oder Probleme in ihrer Stadt direkt zu melden. Der Toilettenfinder hilft, öffentliche Toiletten schnell zu finden - besonders hilfreich für Touristen, die viel unterwegs sind.Jede Stadt und jede Gemeinde ist willkommen und profitiert von der free-key CityApp - das Konzept ist einfach und effektiv. Die Befüllung der App erfolgt kostenfrei durch die Künstliche Intelligenz, wobei unser geschultes Team alle Eingaben überprüft. Egal, ob Großstadt oder kleine Gemeinde - die free-key CityApp begeistert sowohl Stadtverwaltungen als auch Touristen und Besucher."Die free-key CityApp ermöglicht es Touristen, das Beste aus ihrer Reise herauszuholen und auch weniger bekannte Städte und Orte zu entdecken", erklärt Walter Innerebner, Geschäftsführer der IT-Innerebner GmbH in Mittenwald/Innsbruck.Rückfragen und Kontakt:Walter InnerebnerE-Mail: info@innerebner.euTelefon: +49 (0) 882 33 240 909Original-Content von: IT-Innerebner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107801/6003278