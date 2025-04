Amsterdam (ots) -Tony's Chocolonely ruft bestimmte Chargen seiner Zartbitter-Mandel-Meersalz-Tafelschokolade in den Größen 180g und 90g in Deutschland zurück. Grund dafür ist das mögliche Risiko kleiner Steinchen im Produkt. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer Verunreinigung gering ist, steht für das Unternehmen die Sicherheit und Zufriedenheit der Verbraucher:innen an erster Stelle.Betroffene Produkte:- Tony's Chocolonely Zartbitter Mandel Meersalz 180 g, LOT-/Chargennummer: 164 082, MHD: 29.05.2026, EAN: 8717677338009- Tony's Chocolonely Zartbitter Mandel Meersalz 90 g, LOT-/Chargennummern: 43 46, MHD: 11.03.2026, EAN: 8720701145726Diese Rückrufaktion betrifft ausschließlich die oben genannten Produkte und Chargen. Alle anderen Produkte von Tony's Chocolonely sind weiterhin unbedenklich. Das Unternehmen arbeitet eng mit Einzelhändlern und den zuständigen Lebensmittelbehörden zusammen, um die betroffenen Produkte schnellstmöglich aus dem Verkauf zu nehmen.Was Verbraucher:innen tun sollten"Wenn Sie eines der betroffenen Produkte mit den angegebenen Chargennummern gekauft haben und es noch nicht verzehrt wurde, verzehren Sie es bitte nicht. Bringen Sie das Produkt in das Geschäft zurück, in dem Sie es erworben haben, um eine Rückerstattung oder einen Ersatz zu erhalten. Weitere Informationen zur Identifizierung der Chargennummer oder zum Rückerstattungsprozess finden Sie auf folgender Webseite: https://de.tonyschocolonely.com/pages/recall-fo-intl-0325 (http://www.tonyschocolonely.com/pages/recall-fo-intl-0325)."Statement von Tony's Chocolonely"Wir bedauern sehr, dass wir diesen Rückruf aussprechen müssen, und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die dies für die Verbraucher:innen mit sich bringt", so ein Sprecher von Tony's Chocolonely. "Auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer Verunreinigung gering ist, hat für uns die Sicherheit unserer Kund:innen oberste Priorität. Deshalb haben wir uns entschieden, diese Produkte vorsorglich zurückzurufen. Wir danken unseren Verbraucher:innen und Partnern für ihr Verständnis und ihre Unterstützung."Pressekontakt:HEROES & HEROINEStonyschocolonely@heroes-heroines.comOriginal-Content von: Tony's Chocolonely, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164782/6003420