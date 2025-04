Potsdam (ots) -Ab sofort läuft die Bewerbungsphase für zwei IT-Masterstudiengänge an der gemeinsamen Digital Engineering Fakultät des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) und der Universität Potsdam (UP).Bis zum 01. Juni können sich IT-Interessierte für die Masterstudiengänge "Computer Science" und "Digital Health" am HPI bewerben. Dabei können Studierende ihr Fachwissen in den modernsten Bereichen der Informatik am Campus Griebnitzsee vertiefen und gleichzeitig auch die nötigen Professional Skills für diese Zeit erlangen. Angesichts vieler aktueller Herausforderungen - von geopolitischen Spannungen bis hin zu transatlantischen Unsicherheiten - kommt es darauf an, wer die Technologien von morgen gestaltet und mit welchen Werten. Studierende können mit einem Masterstudium am HPI ihren Beitrag zur digitalen Souveränität Europas leisten.Gleichzeitig verändert die digitale Transformation unsere Gesellschaft grundlegend. Insbesondere der rasante Fortschritt im Bereich der Künstlichen Intelligenz prägt unsere Zeit maßgeblich. Ein Wettlauf um die beste KI-Forschung hat global längst begonnen. Das Masterstudium am HPI gibt Studierenden die Möglichkeit, ihre Ideen und Projekte im IT-Bereich umzusetzen. Das Institut unterstützt Studierende außerdem bei ihrem Karriereweg im Bereich Forschung, Gründung und Wirtschaft. Verschiedene Kooperationsprogramme fördern den internationalen Austausch und Karrieremessen ermöglichen es, schon früh Kontakte in die Wunschbranche zu knüpfen. Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) bildet seit nun 25 Jahren erfolgreich international wettbewerbsfähige IT-Spezialist:innen aus und bietet mit einem besonders guten Betreuungsschlüssel universitäre Studiengänge auf Spitzenniveau an.Weitere Infos zur Bewerbung und den Link zum Bewerbungsportal finden Sie unter https://hpi.de/studium/bewerbung/Alle wichtigen Informationen zum Studium erfahren Interessierte bei der Digitalen Master Info Session. In diesem digitalen Format können Studierende sich am 23. April 2025 über alle weiteren Vorteile eines Studiums am Hasso-Plattner-Institut informieren und haben die Chance, ihre Fragen zu stellen.Um eine Anmeldung wird gebeten unter: https://hpi.de/veranstaltung/digitale-master-info-session/Pressekontakt:presse@hpi.deJoana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, joana.bussmann@hpi.deJulia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, julia.guehlholtz@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22537/6003414