Bochum (ots) -Am 2. April ist World Autism Awareness Day - der Weltautismustag 2025. Vor genau einem Jahr fand im UCI die erste von seitdem monatlich stattfindenden Inklusions-Vorstellungen statt, um das gemeinschaftliche Erleben eines Kinofilms auch den Menschen zu ermöglichen, die nicht einfach eine reguläre Kinovorstellung besuchen können. UCI konnte neben dem Bundesverband Autismus Deutschland e.V. nun auch die Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. als Kooperationspartner für diese wichtige Initiative gewinnen.Kino ist Gemeinschaft. Kino ist so vielfältig wie das Leben. Kino ist der beste Ort, um die Magie von Geschichten auf der großen Leinwand gemeinsam zu erleben. Seit genau einem Jahr bietet UCI an jedem ersten Montag im Monat besondere Inklusions-Vorstellungen an, um auch Menschen mit individuellen Bedürfnissen ein gemeinschaftliches Kinoerlebnis in einem möglichst sicheren Rahmen zu ermöglich.Neben einer bereits länger bestehenden Kooperation mit dem Bundesverband Autismus Deutschland e.V. konnte nun auch die Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. als Partner gewonnen werden, um dies wichtige Initiative gemeinsam zu unterstützen und bekannt zu machen. Die Lebenshilfe setzt sich bundesweit für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ein."Kino ist Spaß, Kunst und Anregung: Auch Menschen mit Behinderung sollten Kino genießen können, ohne auf Barrieren zu stoßen. UCI engagiert sich hier sehr und bietet mit seinen Inklusions-Vorstellungen Kino, das für alle zugänglich ist. Das ist ein toller Beitrag zu einer umfassenden Teilhabe in der Gesellschaft - und auch ein Stück Solidarität mit Menschen mit Behinderung in nicht ganz einfacher Zeit." Angelika Magiros, in der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. zuständig für Kooperationen mit Unternehmen"Wir glauben an die verbindende und Gemeinschaft stiftende Kraft eines gemeinsamen Kinoerlebnisses, sind uns jedoch bewusst, dass die typische Kinoumgebung für Menschen mit Autismus, sensorischen Schwierigkeiten oder Lernbehinderungen schnell überfordernd sein kann. Aus diesem Grund sind unsere regelmäßig stattfindenden Inklusionsvorstellungen für uns eine wichtige Initiative, um Inklusion mit unseren Mitteln zu fördern und Kino für alle zugänglich zu machen", sagt Ramon Biarnes, Managing Director Southern & Northern Europe der Odeon Cinemas Group.In den Inklusionsvorstellungen kann sich jeder Gast bei gedimmtem Licht und reduzierter Lautstärke trotz Sitzplatzbuchung frei im Saal bewegen und den Film so erleben, wie es für ihn individuell am entspanntesten ist. Die Vorstellung ist werbefrei, so dass wirklich nur die Geschichte des Films im Mittelpunkt steht."Not Invisible", lautet auch das diesjährige Motto des Weltautismustags. UCI freut sich sehr, mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. nun einen weiteren nationalen Partner an seiner Seite zu haben, um gemeinsam die individuellen Bedürfnisse von Autist:Innen, Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und anderen Menschen mit Behinderung und deren Familien sichtbar zu machen und ihnen das Angebot einer möglichst barrierefreien Teilhabe am Gemeinschaftserlebnis Kino nahe zu bringen. Ein gemeinsames bestmögliches Erleben von Geschichten auf der großen Leinwand ist dabei unser Ziel.Die nächste Inklusions-Vorstellung von Disneys SCHNEEWITTCHEN findet am 7. April zur 17 Uhr-Vorstellung in allen UCI Kinos statt. Die Startzeiten variieren je Standort leicht. Hier bitte das aktuelle Programm beachten.Tickets sind unter www.uci-kinowelt.de buchbar.Über die LebenshilfeDie Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. steht für Teilhabe statt Ausgrenzung, für Offenheit und Vielfalt. Als Selbsthilfevereinigung, Eltern- und Fachverband unterstützt sie Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und ihre Familien. Seit ihrer Gründung im Jahr 1958 sind bundesweit in fast jeder Stadt und jeder Region Lebenshilfen entstanden: Derzeit sind in 473 Orts- und Kreisvereinigungen sowie 16 Landesverbänden etwa 112.000 Mitglieder aktiv. Mehr als 4.500 Lebenshilfe-Einrichtungen, -Dienste und -Angebote gibt es vor Ort.lebenshilfe.deÜber UCIIn seiner mehr als dreißigjährigen Geschichte, steht UCI mit zahlreichen Innovationen für Pioniergeist in der Kinobranche. UCI betreibt in Deutschland 22 Kinos mit fünf IMAX-Kinosälen und den ersten ScreenX Kinosaal im Berliner Flagship-Kino UCI Luxe Mercedes Platz. UCI gehört zur ODEON Cinemas Group, dem größten Kinobetreiber Europas mit 290 Kinos, 2558 Leinwänden und mehr als 11.000 Mitarbeitern in neun Kinomärkten. Die ODEON Cinemas Group ist Teil der AMC Entertainment Holding, die als größte Kinokette der Welt mehr als 1000 Kinos mit über 11.000 Leinwänden in 15 Ländern betreibt.uci-kinowelt.dePressekontakt:Stefanie Maaßenmaassen.s@uci-kinowelt.de0234-93719-29Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130543/6003472