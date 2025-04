München (ots) -DIE MODERATORIN JANA INA ZARRELLA IST NEUE SCHIRMFRAU DER McDONALD'S KINDERHILFE STIFTUNG. DAMIT UNTERSTÜTZT SIE KÜNFTIG FAMILIEN SCHWER KRANKER KINDER, DIE IM UNIVERSITÄTSKLINIKUM ESSEN BEHANDELT WERDEN.Das Ronald McDonald Haus Essen feiert in diesem Jahr 20. Jubiläum und hat nun noch einen weiteren Grund zu feiern: Im Jubiläumsjahr hat die Einrichtung mit Jana Ina Zarrella eine zweite prominente Botschafterin gewonnen. >Ich unterstütze die McDonald's Kinderhilfe, weil jedes Kind eine gesunde und glückliche Kindheit verdient. Es berührt mich sehr, Familien in schwierigen Zeiten beizustehen und ihnen ein Stück Geborgenheit zu schenken. Umso stolzer und dankbarer bin ich, die Schirmherrschaft für ein Ronald McDonald Haus zu übernehmen - einen Ort, an dem Nähe und Liebe den Heilungsprozess unterstützen<, sagt Jana Ina Zarrella.Deutschlandweit engagieren sich 32 Schirmfrauen und -herren für die Ronald McDonald Häuser und Oasen in Deutschland. >Jana Ina Zarrella gehört zu den prominenten Persönlichkeiten, die der Vision unserer Stiftung schon lange verbunden sind - nun freuen wir uns ganz besonders, dass sie sich künftig für unser Hundertwasser Haus in Essen engagieren wird<, sagt Adrian Köstler, Vorstand McDonald's Kinderhilfe.Die Moderatorin wird sich künftig zusammen mit Henry Maske für die Familien im Essener Ronald McDonald Haus stark machen. >Als zweifache Mutter und Geschäftsfrau weiß Jana Ina Zarrella genau, wie kostbar die gemeinsame Zeit mit der Familie ist. Wir freuen uns sehr, dass sie als Schirmfrau unserem Haus und den Familien von schwer kranken Kindern zur Seite steht<, sagt Sabine Holtkamp, Leitung Ronald McDonald Haus Essen.Das Elternhaus verfügt aktuell über 17 Apartments und finanziert sich überwiegend durch Spenden. Weitere Informationen zum Ronald McDonald Haus Essen und Möglichkeiten zu spenden sowie andere Unterstützungsmöglichkeiten unter: www.mcdonalds-kinderhilfe.org/essenÜber das Ronald McDonald Haus EssenSeit 2005 ist das Ronald McDonald Hundertwasser Haus Essen ein Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder im Universitätsklinikum Essen behandelt werden. Jedes Jahr nehmen rund 250 Familien eines der 17 Apartments in Anspruch und können so ganz in der Nähe ihres Kindes bleiben. Henry Maske hat die Schirmherrschaft für das Elternhaus übernommen. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern einsetzt, ist Träger dieser Einrichtung. Neben 23 Ronald McDonald Häusern betreibt die gemeinnützige Organisation deutschlandweit 6 Ronald McDonald Oasen inmitten der Klinik für ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen, denn die Nähe der Familie hilft. Weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhilfe.org/essenKontakt für weitere Fragen und Informationen:McDonald's Kinderhilfe StiftungJana Klanten, PressesprecherinHeinz-Goerke-Str. 31, 81377 MünchenTelefon 089 740066-54Jana.klanten@mdk.orgOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34184/6003562