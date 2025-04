Köln (ots) -Noch nie war Zahnpflege so viel Gesundheit. Auf der Internationalen Dental-Schau (IDS) 2025 steht ein Thema im Scheinwerferlicht: die erstmalige Verschmelzung von Zähnen, Mund und Allgemeingesundheit. Die Innovation kommt aus Deutschland - mit ApaCare und OraLactin Nutrition.Was einst mit Zahnschmelz begann, ist heute ein System für Vitalität. ApaCare schützt und repariert mit medizinischem flüssigen Zahnschmelz. OraLactin bringt das Mikrobiom im Mund ins Gleichgewicht - mit probiotischer Zahncreme und Mundspülung. Und jetzt geht es noch weiter: OraLactin Nutrition liefert den Treibstoff für die gesunde Mundflora - als pflanzliche Power aus roter Bete, Beeren und natürlichem Protein.Der Effekt: Nitrate aus Pflanzenextrakten werden durch Mundbakterien in Nitrit umgewandelt. Daraus bildet der Körper Stickstoffmonoxid - ein Molekül, das Blutdruck reguliert, Entzündungen hemmt und den Stoffwechsel aktiviert. Der Patient putzt also nicht nur die Zähne - er aktiviert ein evolutionär angelegtes Gesundheitsprinzip.Eine Leistungssteigerung durch diese Nitratquellen wurde sogar vom Internationalen Olympischen Komitee attestiert (IOC Consensus Statement 2018). Gleichzeitig stärken Polyphenole und Antioxidantien das Immunsystem, während das eingearbeitete natürliche Whey-Protein beim Muskelaufbau und Gewichtsmanagement hilft."Gesundheit beginnt im Mund - und geht weiter bis ins Herz-Kreislauf-System", sagt Prof. Dr. Rainer Hahn, medizinisch-wissenschaftlicher Kopf hinter dem Konzept. Die IDS 2025 markiert den Aufbruch in eine neue Ära: Zahnpflege als tägliche Gesundheitsvorsorge - einfach, wirksam und wissenschaftlich belegt.Die Zukunft der Prävention? Beginnt morgens im Bad.Pressekontakt:Cumdente GmbHPaul-Ehrlich-Straße 1172076 TübingenTel: 07071 075 57 21Mail: info@cumdente.deOriginal-Content von: Cumdente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173766/6003590