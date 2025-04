Ripple News: Dieser US-Finanz-Gigant steigt in das XRP-ETF-Geschäft ein - jetzt noch Ripple-Währung kaufen?

Bereits 2024 konnte die Krypto-Welt einen Meilenstein erreichen, an den selbst viele Krypto-Experten lange nicht geglaubt hatten: Im Januar 2024 wurden die ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA zugelassen, nachdem bereits ein Jahrzehnt lang versucht wurde, entsprechende Finanzprodukte auf den Markt zu bringen. Im Juli 2024 folgten in den USA die ersten Ethereum-Spot-ETFs, woraufhin eine ganze Reihe an Krypto-ETF-Anträgen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingetroffen ist.

Mittlerweile gibt es entsprechende Anfragen zu Litecoin, Dogecoin, Solana und anderen Kryptowährungen. Jetzt versucht auch einer der größten Vermögensverwahrer der Welt einen entsprechenden Antrag bei der SEC durchzubringen: Grayscale reichte ganz offiziell einen Antrag für einen ETF ein, der auch XRP beinhalten soll. Wir verraten, was dies für Anleger bedeuten könnte.

Wie realistisch ist ein XRP-Spot-ETF in den USA?

Der Vermögensberater Grayscale hat bei US Securities and Exchange Commission (SEC) einen Antrag eingereicht und möchte den bereits vorhandenen Digital Large Crypto Fund in einen Exchange-Traded Fund (ETF) umwandeln lassen. Bereits 2024 hatte Grayscale entsprechende Anträge für die Bitcoin- und Ethereum-Trusts eingereicht, die daraufhin genehmigt und in Spot-ETFs umgewandelt wurden.

Aufgrund der hohen Gebühren, die Grayscale allerdings verlangte, zogen viele Anleger ihre Gelder aus den ETFs heraus, was wochenlang zu niedrigen Preisen am Krypto-Markt führte. Noch immer liegen die Gebühren nämlich bei 1,50 Prozent, während die meisten Konkurrenzprodukte bei 0,25 Prozent (und niedriger) liegen. Auch XRP könnte dann davon betroffen sein und zunächst mit starken Abflüssen und einer hohen Liquidität zu kämpfen haben.

Derzeit sind im Digital Large Cap Fund neben XRP auch Bitcoin, Ethereum, Solana und Cardano (ADA) enthalten. Gerade die kleineren Altcoins könnten ebenfalls mit weiteren Nettoabflüssen und einer damit verbundenen Liquidität am Markt zu kämpfen haben. Gleichzeitig ist dies jedoch eine Chance dafür, eine größere Diversifizierung am Markt für institutionelle Anleger zu bieten. Das bietet wiederum eine Chance, um XRP, SOL und ADA signifikante Kursgewinne zu verschaffen, falls der neue ETF von den US-amerikanischen Anlegern positiv aufgenommen wird.

Gerade die aktuell schwere Marktlage sorgt in Verbindung mit einer ungewissen Zukunft dafür, dass immer mehr Krypto-Investoren derzeit auf die Nutzung sogenannter KI-Agenten umsteigen. Schließlich können Projekte wie Mind of Pepe ($MIND) dabei helfen, die Fülle an Informationen am Markt zu sammeln und diese sogar vollkommen autonom zu analysieren. Dadurch lässt sich die eigene Anlagestrategie schneller und vor allem effizienter anpassen, was im besten Fall zu besseren Entscheidungen führt.

Presale-Erfolg von Mind of Pepe: Was bietet der KI-Agent seinen Nutzern?

Die "Analyse in Echtzeit", die der KI-Agent bietet, scheint bereits im Vorverkauf viele Anleger zu überzeugen. Denn mittlerweile wurden bereits über 7,79 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt - und das zu einem aktuell fixen Preis von 0,0036379 US-Dollar pro $MIND-Token.

Dies dürfte einerseits an der verwendeten KI-Technologie liegen, schließlich soll der Bot von Mind of Pepe sich vollkommen autonom in die verschiedenen Krypto-Communitys, sozialen Medien und selbst in Web3-Projekte einklinken können, um eine Vielzahl an Informationen zu sammeln und dank der "Schwarmintelligenz" zu verarbeiten.

Erfahre alles zum neuen Mind of Pepe Projekt!

Andererseits dürfte auch das Presale-Angebot selbst eine starke Rolle beim aktuellen Erfolg spielen: Ein erstes Staking-Programm ist bereits aktiv. Wer also noch heute in den $MIND-Token investiert, kann diesen direkt anlegen und darüber hinaus vor dem offiziellen Coin Launch eine passive Rendite erzielen. Im Augenblick liegt die jährliche prozentuale Rendite (APY) noch bei 289 Prozent, was viele Anleger bereits überzeugen konnte.

Hinzu kommt die Tatsache, dass das Staking-Angebot ganze drei Jahre lang aktiv bleiben wird. Dies soll einerseits garantieren, dass frühzeitige Investoren auch langfristige Erträge erhalten, andererseits auch das Projekt selbst stabilisieren. Es kann sich also durchaus lohnen, sich näher mit dem jungen KI-Agenten zu beschäftigen.

Kaufe jetzt $MIND-Token zum Presale-Preis!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.