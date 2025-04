Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 18/25Mittwoch, 30.04.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:5.00 Terra XpressAusgetrocknet - Wenn Seen verschwinden(vom 2.6.2023)Deutschland 20215.35 Momo- 7.15 BRD 1985("Titel folgt" bitte streichen).Donnerstag, 01.05.Bitte Zeitkorrekturen beachten:7.15 My Girl - Meine erste Liebe(My Girl)USA 19918.50 My Girl 2 - Meine große Liebe(My Girl 2)USA 1994(Ab 10.25 Uhr Programm wie ausgedruckt).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6003710