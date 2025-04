News von Trading-Treff.de In den vergangenen Tagen war die Aktie von BASF massiv unter Druck geraten. Die bange Frage: Implodiert die Aktie vielleicht wegen der aggressiven Stimmung in der Weltpolitik? Die Antwort lautet mit Blick auf die heutigen Werte: Nein. Die Aktie hat am Dienstag ein Plus in Höhe von 1,3 % geschafft. Damit ist der Wert aus der Warte der Analysten noch nicht wieder im klaren Aufwärtsmarsch. Die Chance auf eine echte Erholung ...

