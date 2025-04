DJ S&P senkt Stellantis-Rating auf "BBB" von "BBB+"

DOW JONES--Die Ratingagentur S&P hat das Langfrist-Rating des Autokonzerns Stellantis auf "BBB" von "BBB+" gesenkt. S&P gehe davon aus, dass Stellantis weder in Nordamerika noch in Europa ein signifikantes Volumenwachstum oder eine Margenausweitung werde erzielen können, hieß es zur Begründung. Zusätzlicher Gegenwind komme durch die US-Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada. Der stabile Rating-Ausblick fuße auf der Annahme, dass Stellantis seinen Marktanteil in Nordamerika und Europa stabilisieren kann, fügte die Ratingagentur hinzu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2025 11:13 ET (15:13 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.