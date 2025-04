HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat in einer Einschätzung zum ersten Quartal auf die schwierigen Bedingungen in der Automobilbranche hingewiesen. Die Produktion von Autos und leichten Nutzfahrzeugen in Europa und Nordamerika dürfte am Gesamtmarkt in den ersten drei Monaten unter den Vorjahreswerten gelegen haben, hieß es vom Unternehmen am Dienstag in Unterlagen zum sogenannten "pre-close call" für Analysten.

Diese Analystenkonferenz hält Conti jedes Quartal ab, bevor das Unternehmen im Zuge der Zahlenbekanntgabe die Kommunikation mit den Akteuren am Finanzmarkt weitgehend einstellt ("quiet period"). Laut dem Dax -Konzern aus Hannover hat die Unterlage zusammenfassenden Charakter und enthält keine spezifischen Neuigkeiten zum Abschneiden von Conti, sondern sammelt allgemein verfügbare Informationen für den Kapitalmarkt.

Während auch die Erstausstattung mit Reifen im ersten Quartal weiter geschwächelt haben sollte, habe sich der wichtige Reifenersatzmarkt in Europa und Asien gebessert, hieß es weiter. Wie von Conti bereits in Aussicht gestellt, sollten die Sparbemühungen in der Autozuliefersparte in Verwaltung sowie Forschung und Entwicklung geholfen haben. Beim Finanzmittelfluss im Konzern sei wie saisonal üblich mit einem schwachen Jahresstart zu rechnen. Ein besseres operatives Ergebnis dürfte aber stützen./men/jha/