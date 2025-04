Der Halbleiterkonzern verstärkt seine Position durch MovianAI-Akquisition und mögliche Alphawave-Übernahme, während ein neuer Snapdragon-Prozessor vor der Einführung steht.

Qualcomm hat kürzlich bedeutende Initiativen ergriffen, um seine Position in der sich schnell entwickelnden Technologiebranche zu stärken. Mit einem Schlusskurs von 141,76 € am Dienstag liegt die Aktie nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief von 139,96 € und hat im Jahresvergleich fast 11% an Wert verloren.

Das Unternehmen hat MovianAI Artificial Intelligence (AI) Application and Research JSC, die generative KI-Sparte von VinAI, übernommen. Durch diese Akquisition will Qualcomm die Entwicklung fortschrittlicher KI-Lösungen für Smartphones, PCs und Fahrzeuge beschleunigen. Dr. Hung Bui, CEO von VinAI, zeigte sich begeistert über die Möglichkeit, zu Qualcomms Mission in der grundlegenden KI-Forschung beizutragen.

Zudem erwägt Qualcomm Berichten zufolge ein Angebot zur Übernahme der Alphawave IP Group Plc, eines in London notierten Halbleiterunternehmens, das für seine Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen für Rechenzentren bekannt ist. Nach Bekanntwerden dieser möglichen Übernahme verzeichneten die Aktien von Alphawave einen deutlichen Kursanstieg in London.

Neue Technologien und Marktperspektiven

Für den 2. April 2025 hat Qualcomm in China ein Launch-Event angesetzt, bei dem der nächste Flaggschiff-Chipsatz präsentiert werden soll, vermutlich der Snapdragon 8s Gen 4. Der Chipsatz wird voraussichtlich eine leistungsstarke Architektur mit Cortex-X4- und Cortex-A720-Kernen sowie einer Adreno 825 GPU bieten. Benchmarktests deuten auf einen AnTuTu-Score von über 2 Millionen Punkten hin, was ihn leistungsmäßig zwischen dem Snapdragon 8 Gen 2 und dem Snapdragon 8 Gen 3 positionieren würde.

Die technischen Indikatoren zeigen, dass die Aktie derzeit mit einem Abstand von mehr als 10% unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 158,31 € gehandelt wird, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet. Der RSI-Wert von 67,3 lässt jedoch auf eine gewisse kurzfristige Stärke schließen, obwohl der Kurs in den letzten 30 Tagen um 3,3% gefallen ist.

Bedeutende Smartphone-Hersteller wie Xiaomi und iQOO werden voraussichtlich diesen neuen Chipsatz in ihre kommenden Geräte integrieren. Die jüngsten strategischen Übernahmen und Produktentwicklungen von Qualcomm könnten dem Unternehmen eine günstige Position im wettbewerbsintensiven Halbleitermarkt verschaffen. Die Integration von MovianAI erweitert seine KI-Fähigkeiten, während die mögliche Übernahme der Alphawave IP Group sein Halbleiter-Portfolio stärken könnte. Der bevorstehende Start des Snapdragon 8s Gen 4 Chipsatzes dürfte Qualcomms Position in der Mobilprozessortechnologie festigen.

