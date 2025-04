Beijing (ots/PRNewswire) -Das beschauliche Dorf Hemu liegt versteckt in der malerischen Region Kanas in Xinjiang und wirkt wie eine Szene aus einem Märchen - neblige Morgen, Holzhütten und eine Lebensweise, die in der Zeit eingefroren zu sein scheint. Für die junge Einheimische Ou Donghua, die der mongolischen Volksgruppe der Tuva angehört, ist dies jedoch ihre Heimat. Im Laufe der Jahre hat sie miterlebt, wie sich dieses einst isolierte Dorf in einen pulsierenden Reise-Hotspot verwandelt hat. Wie hat sich das Leben der Tuwiner dadurch verändert? Und wie geht es weiter mit diesem versteckten Paradies? Erleben Sie Hemu mit ihren Augen.Link: https://www.youtube.com/watch?v=iYfODmbuMuoVideo - https://www.youtube.com/watch?v=iYfODmbuMuoView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-xinjiang-im-fokus--leben-in-einer-tuwinischen-blockhutte-302417700.htmlPressekontakt:pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132379/6003824