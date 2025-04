Toyota Motor North America verzeichnete im März 2025 einen bemerkenswerten Aufschwung im US-Markt. Mit 231.335 verkauften Fahrzeugen konnte der japanische Autoriese einen Anstieg von 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erzielen. Besonders beeindruckend entwickelte sich dabei das Segment der elektrifizierten Fahrzeuge, welches mit 112.608 Einheiten um satte 44,1 Prozent zulegte und mittlerweile knapp die Hälfte (48,7 Prozent) des Gesamtabsatzes ausmacht. Diese positive Entwicklung setzt sich im gesamten ersten Quartal 2025 fort, in dem Toyota insgesamt 570.269 Fahrzeuge absetzte - ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Anteil elektrifizierter Modelle am Gesamtabsatz stieg dabei auf beachtliche 50,6 Prozent an, was einem Wachstum von 39,6 Prozent entspricht. Die Toyota-Division selbst verzeichnete im März einen Anstieg von 6,6 Prozent, während die Luxusmarke Lexus mit einem Plus von 14,1 Prozent besonders stark zulegte und im gesamten ersten Quartal ein Rekordergebnis von 83.043 verkauften Einheiten erzielte.

Umfangreichstes Angebot an elektrifizierten Fahrzeugen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Toyota ?

Toyota Motor North America untermauert mit diesen Zahlen seine Position als Branchenführer im Bereich elektrifizierter Mobilität. Das Unternehmen bietet aktuell das größte Portfolio an elektrifizierten Fahrzeugen in der Automobilindustrie an, mit insgesamt 32 verschiedenen Modellen über die Marken Toyota und Lexus hinweg. Bemerkenswert ist zudem, dass Toyota diese Erfolge bei gleichzeitig niedrigsten Kaufanreizen unter allen Vollsortiment-Herstellern erzielt. Die Lexus-Division konnte dabei im ersten Quartal 2025 ihr bislang bestes Ergebnis überhaupt einfahren, mit einer Steigerung von 5,8 Prozent bei den Gesamtverkäufen und einem Wachstum von 13,1 Prozent bei elektrifizierten Modellen. An der New Yorker Börse notierte die Toyota-Aktie zuletzt bei 175,15 US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 0,78 Prozent entspricht - trotz der insgesamt positiven Verkaufszahlen.

Anzeige

Toyota-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Toyota-Analyse vom 2. April liefert die Antwort:

Die neusten Toyota-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Toyota-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Toyota: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...