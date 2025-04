Der Schweizer Pharmariese erwirbt Medikamentenrechte von Zealand Pharma, strukturiert gleichzeitig seine Belegschaft um und bereitet sich auf die kommende Quartalspräsentation vor.

Die Roche Holding AG intensiviert ihre Präsenz im boomenden Markt für Gewichtsreduktion durch den Erwerb von Rechten an einer neuartigen Adipositas-Therapie. Im März 2025 sicherte sich das Pharmaunternehmen die Rechte an dem Medikament Petrelintid vom dänischen Unternehmen Zealand Pharma in einem Abkommen mit einem potenziellen Gesamtwert von bis zu 5,3 Milliarden US-Dollar. Zealand Pharma erhält eine sofortige Vorauszahlung von 1,65 Milliarden US-Dollar sowie mögliche weitere Meilensteinzahlungen. Die Vereinbarung sieht eine gemeinsame Vermarktung des Medikaments in den USA und Europa vor, während Roche in allen anderen Regionen exklusive Vermarktungsrechte besitzt.

Parallel zur Expansion im Adipositas-Segment nimmt das Unternehmen Anpassungen bei der Personalstruktur vor. Am 1. April 2025 gab Roche den Abbau von 108 Arbeitsplätzen am Standort Santa Clara in Kalifornien bekannt. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen von Bemühungen zur Steigerung der operativen Effizienz. Trotz dieser Kürzungen prognostiziert das Unternehmen eine stabile Gesamtbelegschaft für 2025 und bietet derzeit über 2.000 offene Stellen in verschiedenen Geschäftsbereichen an.

Überarbeitung der Diversitätsstrategie und kommende Quartalszahlen

Roche hat am 19. März 2025 Anpassungen an seinen globalen Diversitätszielen angekündigt. Diese Überarbeitung erfolgt als Reaktion auf veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen in den USA und betrifft insbesondere die Zusammensetzung von Einstellungsgremien. Das Unternehmen betont jedoch, dass es trotz dieser Anpassungen weiterhin an der Förderung von Inklusion und Chancengleichheit festhalten wird.

Für den 24. April 2025 hat Roche die Veröffentlichung der Verkaufszahlen für das erste Quartal 2025 terminiert. Die Ergebnisse werden vor Handelsbeginn an der Schweizer Börse präsentiert. Im Anschluss an die Vorstellung der Quartalszahlen ist eine Präsentation mit Frage-und-Antwort-Runde geplant, die Investoren und Analysten detaillierte Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung ermöglichen soll.

