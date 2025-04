FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Refugium der SPD:

"Der Ministerpräsident in Niedersachsen kündigt seinen Rückzug an, um seinen ehemaligen Rivalen Olaf Lies in eine gute Ausgangsposition für die Landtagswahl in gut zwei Jahren zu bringen. Der Pragmatismus Weils aber war Markenzeichen einer selten gewordenen Sozialdemokratie, die unter die Räder kam, als sich die Partei über die Reformen Gerhard Schröders zerstritt und die alte Programmpartei wieder zum Vorschein kam. Verlassen hatte Weil seine Bodenhaftung erst in der "Gehaltsaffäre" rund um seine Büroleiterin und um unzulässige Parteiarbeit in der Staatskanzlei. Das wird ihm (und der SPD) die Entscheidung erleichtert haben, zur Mitte der Wahlperiode zu gehen. Es schmälert aber nicht sein Talent, die SPD als lautlosen Problemlöser erscheinen zu lassen. Lies hat deshalb beste Aussichten, diese Ära fortzusetzen."/DP/jha