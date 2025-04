Desentum Oy, ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das neuartige Immuntherapien zur Behandlung von Allergien entwickelt, gibt positive klinische Daten mit dem Birkenpollen-Allergie-Impfstoff DM-101PX bekannt. Die Kurzzeitbehandlung erwies sich bei Birkenpollenallergikern als sicher und gut verträglich und löste eine sehr starke und anhaltende allergenspezifische IgG4-Reaktion aus. Es wurde festgestellt, dass durch DM-101PX induzierte Immunglobuline die IgE-vermittelte Basophilenaktivierung effizient blockieren, was das Potenzial des Produkts zur Auslösung einer schützenden Immunantwort bestätigt.

In der randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie wurden drei Dosiseskalationsschemata untersucht, die jeweils aus zehn subkutanen Injektionen über einen Zeitraum von 10 Wochen mit DM-101PX oder Placebo bei insgesamt 30 Erwachsenen mit Birkenpollenallergie bestanden. Es traten keine ernsthaften oder schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse auf, und die meisten unerwünschten Ereignisse waren lokale Reaktionen an der Injektionsstelle, die typischerweise bei einer subkutanen Allergen-Immuntherapie auftreten. Nahezu alle Patienten erreichten die angestrebte Höchstdosis. Die Behandlung führte zu einer starken allergenspezifischen IgG4-Reaktion, die mit einer wirksamen Blockierung der IgE-vermittelten Basophilenaktivierung in Verbindung gebracht wurde. Bei einem Nachsorgetermin 28-37 Wochen nach Abschluss der Behandlung waren in den Blutproben der Patienten immer noch erhöhte allergenspezifische IgG4-Spiegel und eine IgE-blockierende Aktivität nachweisbar, was darauf hindeutet, dass DM-101PX eine anhaltende Immunantwort auslöst, die vor allergischen Symptomen schützen soll.

"Wir freuen uns sehr, dass eine kurze Behandlung mit DM-101PX sicher ist und eine sehr starke schützende Immunantwort auslösen kann, die die der auf dem Markt erhältlichen AIT-Produkte übertrifft", sagt Pekka Mattila, CEO von Desentum. "Die Ergebnisse bestätigen den Ansatz von Desentum, hocheffiziente Allergieimpfstoffe zu entwickeln. Aufgrund der positiven Daten aus Phase 1 haben wir beschlossen, das Produkt in die klinische Erprobung der Phase 2 zu überführen, in der die klinischen Auswirkungen der Behandlung mit DM-101PX untersucht werden sollen."

Über DM-101PX

DM-101PX ist ein in der Erprobung befindliches Arzneimittel, das für die immuntherapeutische Behandlung von Birkenpollenallergie vorgesehen ist. Der Wirkstoff ist DM-101, eine rekombinante Variante des Birkenpollenhauptallergens Bet v 1, das gentechnisch verändert wurde, um seine Allergenität zu verringern, während die gewünschten immunologischen Eigenschaften erhalten bleiben. In DM-101PX ist es in ein wärmeempfindliches Hydrogel eingearbeitet, um die kontrollierte Freisetzung des Wirkstoffs nach subkutaner Injektion zu unterstützen.

Über Desentum

Desentum Oy ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium mit Sitz in Espoo, Finnland, das hochauflösende Protein-Engineering- und Arzneimittelverabreichungstechnologien für die Entwicklung von Allergieimpfstoffen nutzt, die eine Kurzzeitbehandlung zur Wiederherstellung einer langfristigen Toleranz ermöglichen. Desentum wurde 2011 als Spin-off-Unternehmen des VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. gegründet. Mit seiner Produktentwicklung zielt Desentum sowohl auf Atemwegs- als auch auf Nahrungsmittelallergien ab.

