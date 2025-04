Kolumbien, der viertgrößte Exporteur von Hass-Avocados in die USA, bereitet sich laut Agraria.pe darauf vor, in der Frühjahr-Sommer-Nebensaison 2025 130 Millionen Pfund in die USA zu liefern. Bildquelle: Pixabay Angesichts der reifenden Obstplantagen, des Produktionswachstums und einer zunehmenden Verlagerung der Exportmenge in den US-Markt erwartet der Colombia Avocado...

