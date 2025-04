DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 2. April

=== *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 2024 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau *** 11:00 EI/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview auf Newstalk 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2035 (Volumen 4,5 Mrd EUR) *** 12:30 FR/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Masterclass of SciencesPo *** 14:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Veranstaltung des Unternehmerverbands *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +120.000 Stellen zuvor: +77.000 Stellen 15:30 GB/Schatzkanzlerin Rachel Reeves, bespricht die Frühjahrserklärung vor dem Finanzausschuss *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Februar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm *** 16:05 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Moderation von Panel zu "Making the most of AI: how to foster diffusion and address risks?" *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 21:45 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede beim Sutherland Leadership Award *** 22:00 US/US-Präsident Trump, Bekanntgabe reziproker Zölle *** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q *** 22:30 US/Fed-Gouverneurin Kugler, Rede zu Inflationserwartungen und Geldpolitik *** - US/Tesla Inc, Absatzzahlen 1Q *** - CA/Zweite Welle kanadischer Zölle auf US-Importe tritt in Kraft ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

April 02, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)

