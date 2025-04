EQS-News: AB Litigation Partner GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

AB Litigation Partner GmbH Hinter Hoben 149 53129 Bonn Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes an die ehemaligen Aktionäre der STADA Arzneimittel AG ("Stada"), ISIN DE0007251803, die ihre Aktien im Zuge des freiwilligen Übernahmeangebotes vom 19.7.2017 zu 66,25 EUR angedient haben. Hintergrund Am 19. Juli 2017 wurde allen Aktionären der STADA Arzneimittel AG seitens der Nidda Healthcare Holding AG (nachfolgend "Bieterin"), einem Gemeinschaftsunternehmen der internationalen Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven Partners, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien zum Preis von 66,25 Euro je angedientem Wertpapier unterbreitet (nachfolgend das "Übernahmeangebot"). Innerhalb der Annahmefrist, welche mit Ablauf des 16. August 2017 endete, haben 63,76 % der STADA-Aktionäre das Angebot angenommen. Weitere 0,11% machten von dem Angebot innerhalb der weiteren Annahmefrist bis zum 01. September 2017 Gebrauch. Die angedienten Aktien wurden vor Einzug von der regulären Gattung in solche mit den ISIN DE000A2GS5A4 oder im Fall der nachträglich zum Verkauf eingereichten Wertpapiere in solche mit der ISIN DE000A2GS5B2 eingetauscht. Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehen den ehemaligen Aktionären der STADA AG diverse Rechte (u.a. Klagerecht, Nachzahlungsrecht) zu (nachfolgend die "Rechte"). Aufforderung Die AB Litigation Partner GmbH (nachfolgend die "Gesellschaft") fordert ehemalige Stada Aktionäre, die ihre Aktien mit der ISIN DE000A2GS5A4 oder ISIN DE000A2GS5B2 im Zuge des Übernahmeangebotes angedient haben, zur Abgabe eines Angebotes gegenüber der Gesellschaft zur Abtretung der o.g. Rechte auf. Der Preis für den Erwerb der Rechte, der von der AB Litigation GmbH im Zuge der Abtretung in Aussicht gestellt wird, beträgt 2,10 Euro je angedienter Aktie bzw. damit in Verbindung stehendem Recht. Angebote sind unter Nennung und Erklärung des Abtretenden / Verkäufers (Name, Anschrift und E-Mail Adresse) der Anzahl der abzutretenden Rechte (entspricht der Anzahl der angedienten Aktien) Nachweise der Andienung gegenüber der AB Litigation Partner GmbH, Hinter Hoben 149, 53129 Bonn (ab@ab-litigation.com) abzugeben. Im Gegenzug wird die Gesellschaft eine schriftliche Abtretungsvereinbarung zur Verfügung stellen, die unter anderem sicherstellt, dass die Rechte nicht bereits an Dritte übertragen oder erloschen sind. Es werden nur Angebote berücksichtigt, die vollständig bei der AB Litigation Partner GmbH eingehen und keinerlei Zusätze oder Einschränkungen enthalten. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, Angebote anzunehmen; sie ist berechtigt, abgegebene Angebote auch nur bezüglich einer geringeren Anzahl von Aktien anzunehmen. Mit freundlichen Grüßen, Andreas Bergius

