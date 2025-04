Das Siegerfoto des "Concrete in Life Photo of the Year"-Wettbewerbs von Venice Beach erhält den Hauptpreis von 10.000 US-Dollar

Mehr als 20.000 Einträge aus aller Welt von Profis und Smartphone-Amateuren

Beton ist der weltweit am häufigsten verwendete Stoff nach Wasser

Das eindrucksvolle Bild eines Skateboarders am Venice Beach in Kalifornien, USA, wurde zum "Concrete in Life Photo of the Year 2024/25" gekürt. Das Werk wurde aus mehr als 20.000 Einreichungen für den jährlich ausgerichteten globalen Wettbewerb der GCCA ausgewählt, bei dem die Schönheit und essenzielle Funktion von Beton rund um den Globus im Fokus stehen.

OVERALL WINNER Venice Beach Skating by Henrik Hagerup Venice Beach, Los Angeles, USA

Das Bild, das mit dem Hauptpreis in Höhe von 10.000 US-Dollar prämiert wurde, hat Henrik Hagerup im Venice Beach Skate Park in Los Angeles, USA, aufgenommen. Die Skate-Bowls aus Beton wurden von der Skater-Szene der Siebzigerjahre inspiriert, die sich verlassene Swimmingpools in Los Angeles zunutze machten. Henriks Foto wurde als diesjähriger Gewinner bekannt gegeben zusammen mit vier Kategoriegewinnern und einem Gewinner des Publikumspreises.

Thomas Guillot, Chief Executive der GCCA, der als Jurymitglied den diesjährigen Wettbewerb unterstützt hat, erklärte: "Die faszinierenden Bilder thematisieren die positiven Auswirkungen von Beton auf unser Leben rund um den Globus. Ganz gleich, ob es sich um lebenswichtige Infrastruktur wie Brücken, Schienen oder Straßen handelt, die wir befahren, oder um Häuser, Büros und Schulen, in denen wir leben Beton ist ein extrem vielseitiger Baustoff. Unser Wettbewerb bietet allen, die ein Smartphone besitzen, aber auch Foto-Profis die Gelegenheit zu zeigen, wie wichtig Beton für unser Leben ist und wie ästhetisch er sein kann."

Henrik Hagerup, dessen Siegerfoto einen einzigartigen Moment am Venice Beach in den USA einfing, kommentierte: "Mein Bild ist eine Hommage an Beton, der in Verbindung mit Kreativität und Leidenschaft nicht nur in Skateparks, sondern in Communitys weltweit Zusammensein, Träume und grenzenloses Potenzial fördert. Der Gewinn des Hauptpreises von Concrete in Life 2024/25 ist eine große Ehre."

Die Einreichungen aus allen Kontinenten zeigen Wolkenkratzer und die moderne urbane Welt, ebenso wie wichtige Infrastruktureinrichtungen: Bahnstrecken, Brücken und Straßen und andere wichtige Bauwerke wie Küstenbefestigungen oder Dämme. Einige Fotos gewähren Einblicke in intimere menschliche Interaktionen in Dörfern und auf Spielplätzen sowie kunstvoll gestaltete Architektur und vieles mehr.

Diane Hoskins, Global Co-Chair von Gensler, einem der weltweit führenden Design- und Architekturunternehmen, und Jurymitglied, sagte: "Diese preisgekrönten Bilder zeigen, wie wichtig Beton in unserem Leben ist. Sie demonstrieren auch die Notwendigkeit, Beton zu dekarbonisieren. Die ästhetische Gestaltung unserer Gebäude und Infrastruktureinrichtungen wird durch die wichtigen Eigenschaften von Beton ermöglicht."

Neben dem Gesamtsieger wurden auch vier weitere Kategoriesieger bekannt gegeben, die jeweils einen Preis in Höhe von 2.500 US-Dollar erhielten. Anvar Sadath TA errang den Sieg in der Kategorie "Urban Concrete" mit seinem Foto "Urban Flow", das in Dubai, VAE, aufgenommen wurde und den legendären Burj Khalifa zeigt. Die Aufnahme einer U-Bahn-Station in Washington, D.C., von Wentao Guo mit dem Titel "Structure as Aesthetics" sicherte sich den Sieg in der Kategorie "Concrete Infrastructure". Wellington Kuswanto konnte mit seinem Bild "Bedok Jetty, Singapur" in der Kategorie "Concrete in Daily Life" überzeugen. In der Kategorie "Beauty and Design" fiel die Wahl auf Artemio Layno und dessen Foto "Broken Building" aus Amsterdam, Niederlande.

Der mit 5.000 US-Dollar dotierte Publikumspreis ging an Mohamed Rafi für sein Foto "Fluttering Through Life", eine Aufnahme aus Pondicherry, Indien.

Chris George, Content Director bei Digital Camera World, der auch der Jury der diesjährigen Auflage angehörte, kommentierte: "Beton begegnet uns überall und besitzt eine Schönheit, die nicht immer offensichtlich ist. Der weltweite Fotowettbewerb 'Concrete in Life' beweist immer wieder aufs Neue, dass atemberaubende Fotografien von Architektur und der vom Menschen geschaffenen Umwelt die Schönheit dieses universellen Baumaterials offenbaren können."

Alle Gewinner und Fotos, die in die engere Wahl gekommen sind, sowie eine Onlineversion der Galerie finden Sie unter https://gccassociation.org/concreteinlife2425/

Informationen für Redakteure:

Die preisgekrönten Bilder finden Sie hier: https://drive.google.com/drive/folders/1ZZqviAV_vSTcv_YF1hYyAnWO3IACuOSj?usp=drive_link

Die vollständige Auswahlliste steht auf unserer Website zum Download bereit: https://gccassociation.org/concreteinlife2425/

Hier sehen Sie das Video unserer Gewinner: https://drive.google.com/drive/folders/1MZm7snv0bBMMUX_JHLRAJEgBRSwfPSwT?usp=drive_link

Weitere Zitate von Preisträgern:

Henrik Hagerup, Gesamtsieger Venice Beach Skating, sagte: "Ich fühle mich geehrt, bin überglücklich und empfinde große Dankbarkeit dafür, dass Sie mein Bild ausgewählt haben, um die GCCA als Gesamtsieger des Wettbewerbs 'Concrete in Life 2024/25' zu repräsentieren.

Mein Foto entstand in Venice Beach in Los Angeles einem pulsierenden Reiseziel, an dem Menschen aus aller Welt die Sonne, das Meer und nicht zuletzt den legendären Skatepark genießen. Dieser lebendige Ort ist ein Magnet für Kreativität, an dem nie Langeweile aufkommt. Wenn ich in L.A. bin, verbringe ich dort oft Stunden mit der Kamera in der Hand und warte geduldig auf den perfekten Moment.

Das Bild ist eine Hommage an Beton, der in Verbindung mit Kreativität und Leidenschaft nicht nur in Skateparks, sondern in Communitys weltweit Zusammensein, Träume und grenzenloses Potenzial fördert."

Anvar Sadath TA, Gewinner in der Kategorie "Urban Concrete" Urban Flow aus Dubai, sagte: "Es ist mir eine Ehre, als Gewinner des Wettbewerbs 'Concrete in Life 2024/25' in der Kategorie 'Urban Concrete' ausgewählt worden zu sein! Mein Foto fängt die dynamische Beziehung zwischen Betonstrukturen und dem pulsierenden Stadtbild ein und macht deutlich, wie sehr Beton unsere urbanen Erlebnisse prägt."

Wellington Kuswanto, Gewinner in der Kategorie "Concrete in Daily Life" Bedok Jetty in Singapur, kommentierte: "Ich kann es kaum glauben, dass die Jury mein Foto zum Gewinner in der Kategorie 'Daily Life' gekürt hat. Der Bedok Jetty ist für mich ein besonderer Ort, da ich dort an jedem Wochenende Fahrrad fahre und Zeit verbringe. Dieser Ort hat mich dazu inspiriert, sein Foto als Thema für diesen Wettbewerb einzureichen. Es zeigt einen öffentlichen Raum aus Beton, in dem Menschen vielen verschiedenen Alltagsaktivitäten nachgehen."

Wentao Guo, Gewinner der Kategorie "Concrete Infrastructure" "Structure as Aesthetics" in Washington, D.C, USA, berichtete: "Dieses Foto habe ich in einer der U-Bahn-Stationen in Washington, D.C. aufgenommen, die von Harry Weese entworfen wurden. Ich war fasziniert von dem Moment, in dem die Schnelllebigkeit des Verkehrs auf die Beständigkeit von Beton trifft. Die Auszeichnung als Gewinner des Wettbewerbs 'Concrete in Life 24/25' bedeutet mir sehr viel und ist eine einmalige Gelegenheit, die Essenz von Beton in unserer gebauten Umwelt durch mein Objektiv einzufangen."

Artemio Layno, Gewinner der Kategorie "Concrete Beauty and Design" Broken Building in Amsterdam, Niederlande, betonte: "Ich bin froh und dankbar, dass mein Foto als Gewinner des Wettbewerbs 'Concrete in Life 24/25' ausgewählt wurde. Das Foto habe ich in Amsterdam, Niederlande, aufgenommen und war fasziniert von der Kreativität und Modernität des Gebäudedesigns. Es sieht aus, als wäre es in der Mitte des Hauptgebäudes durchtrennt worden. Sein Design wird von einer Vielzahl von Terrassen geprägt. Beton kommt nicht nur als Baumaterial zum Einsatz. Es lassen sich damit auch künstlerische Werke von verblüffender Schönheit schaffen."

Mohamed Rafi, Gewinner des Publikumspreises Fluttering Through Life aus Pondicherry, Indien, erklärte: "Die Auszeichnung in der Kategorie 'People's Vote' beim Wettbewerb 'Concrete in Life 2024/25' ist eine besondere Ehre. Dieses Foto, das in Pondicherry, Indien, entstanden ist, zeigt einen alltäglichen Moment, der durch Kunst in Szene gesetzt wird: Eine ältere Frau geht an einem Wandgemälde vorbei und reiht sich unwissentlich in die Schmetterlingsflügel ein, die in eine Wand gemalt sind. Für mich verkörpert die Aufnahme Widerstandsfähigkeit, verborgene Schönheit und wie sehr uns unsere Umgebung auf eine Weise prägt, die uns nicht immer bewusst ist. Bei der Straßenfotografie geht es darum, in flüchtigen Momenten Bedeutung zu finden, und ich bin hocherfreut, dass dieses Bild so viele Menschen berührt hat."

Juroren

Diane Hoskins, Global Co-Chair, Gensler

Chris George, Content Director, Digital Camera World

Thomas Guillot, CEO, GCCA

