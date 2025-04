Die Omega-3 Fettsäure DHA, trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion beiträgt.

- Von einer bahnbrechenden Intuition über die Vorteile essentieller Fettsäuren für das menschliche Gehirn bis hin zu einer globalen Marke, der Familien und Angehörige der Gesundheitsberufe vertrauen

SFI Health ist stolz darauf, das 25-jährige Jubiläum von Equazen®, zu feiern, das für seine einzigartige Mischung essentieller Fettsäuren, insbesondere Omega-3 und Omega-6, bekannt ist

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250326851284/de/

Discover Equazen® comprehensive range: multiple pharmaceutical formats and sizes to support the cognitive health of infants, children and teenagers. For more info visit www.equazen.com

Seit seiner Markteinführung im Jahr 2000 hat sich Equazen® der Innovation und einem hohen Qualitätsstandards verschrieben und sich als führende Marke als Nahrungsergänzungsmittel im Bereich der kognitiven Gesundheit etabliert.

Die Geschichte von Equazen® begann 1999 in Großbritannien mit der bahnbrechenden Forschung von Prof. Horrobin. Geleitet von seiner Intuition erforschte er bestimmte kognitive Funktionsstörungen bei Kindern, die auf einen Mangel an essentiellen Fettsäuren und ihren Vorstufen zurückzuführen sind. Diese Erkenntnis führte zur Entwicklung des ersten Equazen®-Produkts, das ursprünglich als Eye Q bekannt war.

Das Produkt zeichnete sich durch eine einzigartige Kombination essenzieller Fettsäuren aus und legte den Grundstein für die Entwicklung von Equazen®, während es gleichzeitig mit der Kernphilosophie des Unternehmens übereinstimmte: die Kraft natürlich gewonnener Inhaltsstoffe zu nutzen und einem qualitativ hohen Nahrungsergänzungsmittel zu verfolgen.

Seit der Veröffentlichung der ersten klinischen Nachweise im Jahr 2005 wurde Equazen® durch über zwei Jahrzehnte klinischer Studien unterstützt. Daher vertrauen Geschäftspartner, Familien und Fachkräfte im Gesundheitswesen weltweit auf die Marke, um Lernfähigkeiten, Konzentration und das allgemeine kognitive Wohlbefinden zu unterstützen.

Gleichzeitig hat sich das Equazen® -Sortiment in verschiedenen Varianten und Packungsgrössen weiterentwickelt, passend für Kinder und auch Erwachsene.

Eine der neuesten Innovationen ist Equazen® Jelly, das eine einzigartige Mischung aus essenziellen Fettsäuren mit einem fruchtigen Geschmack kombiniert, der auch wählerische Esser ansprechen soll. EQUAZEN® Jelly wird mit der patentierten ConCordix®-Technologie hergestellt. Die innovative Formulierung des Kaugelees erleichtert das Schlucken und verbessert die Nährstoffaufnahme im Körper.

Matthew Brabazon, Geschäftsführer von SFI Health EMEA, der regionalen Einheit von SFI Health, kommentierte: "Es war eine unglaublicher Weg, Equazen® in den letzten 25 Jahren wachsen zu sehen und zu einer weltweit vertrauenswürdigen Marke zu machen. Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir fokussiert und haben spannende Pläne, um weiterhin Innovationen auf den Markt zu bringen."

Zbyszek Czop, Geschäftsführer von Qpharma Sp. z o.o., dem Vertriebspartner von Equazen® in Polen, sagte: "Es ist unglaublich befriedigend, das Vertrauen der Ärzte durch die positiven Ergebnisse klinischer Studien zu Equazen® zu gewinnen. Mediziner sind nun davon überzeugt, dass Equazen® für Kinder, insbesondere für Kinder mit Verhaltensstörungen, einen bedeutenden Unterschied machen kann."

Kirsten Jorsal, Gründerin von Novasel EU, dem Vertriebspartner von Equazen® in Dänemark, fügte hinzu: "Equazen® ist ein einzigartiges Nahrungsergänzungsmittel mit Fettsäuren, das sich durch seine ausgewogene Mischung aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren auszeichnet, mit einem deutlich höheren EPA-Gehalt im Vergleich zu DHA. Zusammen mit seiner starken klinischen Dokumentation hebt es sich von anderen Fischöl-Nahrungsergänzungsmitteln ab. Die jahrelange Arbeit mit diesem Produkt war sowohl lohnend als auch erfüllend, da wir das Feedback zufriedener Familien erhalten haben."

Ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Verbraucher ist weiterhin die Richtschnur für die Marke und inspiriert zukünftige Innovationen. SFI Health ist stolz, dass das Equazen Sortiment in über 30 Ländern verteilt auf allen Kontinenten erhältlich ist. SFI Health ist bestrebt, diese Reichweite zu vergrößern, damit mehr Verbraucher weltweit von solchen Angeboten profitieren können.

Über SFI Health

SFI Health ist ein globales Unternehmen im Bereich der natürlichen Gesundheitspflege, das sich auf die Konzeption, Entwicklung und Vermarktung klinisch erforschter Produkte in den Bereichen Mikrobiom, Kognition und Wohlbefinden spezialisiert hat.

Geleitet von der Überzeugung an das Potential natürlicher Produkte kombiniert SFI Health einen hohen Qualitätsstanddard mit den Vorteilen von Lösungen aus natürlichen Quellen.

Ein umfangreiches Netzwerk vertrauenswürdiger Geschäftspartner ermöglicht es dem Unternehmen mit Hauptsitz in Australien, seine eigenen Marken zu vermarkten und Verbraucher in über 50 Ländern zu erreichen. Das EMEA SFI Health mit Sitz in Lugano, Schweiz, verwaltet die kommerziellen Aktivitäten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

SFI Health hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Vertrauen in Produkte aus natürlicher Quelle zu fördern, indem es Konsumenten und Konsumentinnen, Fachpersonal und Partner weltweit an modernster Forschung, technischem Fachwissen und umfassenden Vertriebs- und Marketingressourcen teilhaben lässt.

Weitere Informationen finden Sie unter sfihealth.com oder folgen Sie SFI Health auf LinkedIn.

Über Equazen®

EQUAZEN ist ein wissenschaftlich fundiertes, weltweit vertriebenes Nahrungsergänzungsmittel mit Omega 3 und Omega 6 Fettsäure. Die Omega 3 Fettsäure DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion bei. Die positive Wirkung wird bei einer täglichen Einnahme von 250 mg DHA erzielt.

Jedes Produkt der Equazen®-Reihe enthält eine ausgewogene, einzigartige Kombination aus essentiellen Fettsäuren (Omega 3 und Omega 6), die seit mehr als 20 Jahren klinisch erwiesenermaßen die gesunde Entwicklung des Gehirns unterstützt.

Equazen® ist in verschiedenen Zusammensetzungen und Packungsgrössen für Kinder und Erwachsene erhältlich.

Equazen® wird derzeit in 30 Ländern weltweit vermarktet und wird seit 25 Jahren von Gesundheitsexperten empfohlen und von Familien geschätzt.

EQUAZEN® ist ein Nahrungsergänzungsmittel-Sortiment, dessen spezifische Zusammensetzung eine ausgewogene Zufuhr der mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure) sowie der Omega-6-Fettsäure GLA (Gamma-Linolensäure) garantiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.equazen.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250326851284/de/

Contacts:

Für mehr Informationen

SFI Health EMEA-Kontakt

Elisabetta Bianchi

E-Mail-Adresse: elisabetta.bianchi@sfihealth.com