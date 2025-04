BOW, das Unternehmen für universelle Robotik-Software, hat auf der Hannover Messe (31. März 4. April) eine überzeugende neue Robotikanwendung für Sicherheitspatrouillen vorgestellt. Die neue Mission Control-Anwendung, die auf BOWs Software Development Kit (SDK) und der Universal Controller-Plattform basiert, ermöglicht es Bedienern, Roboter für Sicherheitspatrouillen einfach einzurichten, zu definieren und zu koordinieren. Mission Control eröffnet somit Millionen von Unternehmen die Vorteile einer roboterunterstützten Sicherheitsüberwachung.

BOW and partners InMotion at Hannover Messe 2025 demonstrating Mission Control. Image courtesy of InMotion.