News von Trading-Treff.de Was für ein Fest für die ThyssenKrupp. Die Stahlwerker gewannen gestern einen unfassbaren Schritt dazu. Die Notierungen konnten sich zwischen 4,57 % und gut 6 % nach oben schieben. Damit eroberte die Aktie die Marke von 10 Euro zurück und platziert sich in einer Reihe mit anderen Aktien der Rüstungsindustrie bestens aufgestellt. ThyssenKrupp hat auch in den ersten Minuten am Mittwoch überzeugt. Die Notierungen sind auf 10,22 ...

