Gold eilt von Rekord zu Rekord und bleibt gefragt wie selten zuvor. Am Mittwochabend um 22 Uhr deutscher Zeit will Trump seine neuen Zollpläne vorstellen. Geht die Goldrally weiter?Der Goldpreis kennt derzeit nur eine Richtung: steil nach oben. Nachdem das Edelmetall am Dienstag mit 3.148,88 US-Dollar je Feinunze ein neues Allzeithoch erreicht hatte, legte es auch zur Wochenmitte weiter zu. Am Mittwochmorgen notierte der Spotpreis bei 3.116,72 US-Dollar - ein Plus von 0,2 Prozent. Treiber der Goldrally ist einmal mehr die Suche nach Sicherheit. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und neuer US-Zölle flüchten Investoren verstärkt in das als krisensicher geltende Edelmetall. Vor …