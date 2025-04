Der Bergbau-Investmentfonds modifiziert seine Kapitalstruktur durch strategischen Rückkauf eigener Anteile und verzeichnet gleichzeitig positive Entwicklungen bei den Nettovermögenswerten.

Der BlackRock World Mining Trust hat mehrere bedeutende Veränderungen in seiner Aktienstruktur bekannt gegeben. Zum 2. April 2025 bestand das ausgegebene Kapital des Unternehmens aus insgesamt 189.348.036 Stammaktien mit einem Nennwert von je 0,05 Pfund, wobei 3.663.806 Aktien als eigene Anteile im Bestand gehalten werden. Diese Zahlen sind für Aktionäre relevant, die prüfen müssen, ob sie meldepflichtige Beteiligungen am Unternehmen halten.

Bereits am Vortag hatte der Trust den Rückkauf von 100.000 eigenen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 478,32 Pence pro Aktie angekündigt. Nach Abwicklung dieses Kaufs am 3. April 2025 wird sich das ausgegebene Aktienkapital auf 189.248.036 Stammaktien belaufen, wobei dann 3.763.806 Aktien als eigene Anteile gehalten werden. Diese im Eigenbestand befindlichen Aktien sind nicht stimmberechtigt und werden etwa 1,95% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens ausmachen.

Aktuelle Nettovermögenswerte zeigen positive Entwicklung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Blackrock World Mining ?

Die ungeprüften Nettovermögenswerte des BlackRock World Mining Trust zum Geschäftsschluss am 31. März 2025 betrugen 517,86 Pence bezogen auf das Kapital (unverdünnt) und 524,77 Pence einschließlich des laufenden Jahreseinkommens (unverdünnt). Diese Werte geben Anlegern wichtige Einblicke in die aktuelle finanzielle Position des Trusts. Die Bewertung der Anlagen erfolgte auf Basis der Geldkurse, was für Investoren bei der Einschätzung des tatsächlichen Wertes ihrer Beteiligung von Bedeutung ist. Der Trust setzt damit seine Strategie fort, durch gezielte Aktienrückkäufe Wert für bestehende Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig eine solide Vermögensbasis zu erhalten.

Anzeige

Blackrock World Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Blackrock World Mining-Analyse vom 2. April liefert die Antwort:

Die neusten Blackrock World Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Blackrock World Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Blackrock World Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...