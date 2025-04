Berlin (ots) -Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) dringt darauf, die Ringbahnbrücke über die A100 so schnell wie möglich neu zu bauen.Der CDU-Politiker sagte am Mittwoch im rbb24-Inforadio, jetzt müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen: "Meine Erwartungshaltung ist, dass die Baumaßnahmen nach Möglichkeit vierundzwanzig Stunden sieben Tage die Woche laufen."Die Belastungen für die Berlinerinnen und Berliner sollten dabei so gering wie möglich gehalten werden, "aber wir müssen es schaffen, den Verkehrsfluss schnellstmöglich wieder herzustellen". Eine Brücke abzureißen und neu zu bauen, sei keine Sache von Wochen oder Monaten, betonte Wegner, "aber ja - zwei Jahre wären eine gute Zeit."Die Brücke ist seit rund zwei Wochen wegen Schäden komplett gesperrt, auch der S-Bahn-Ring ist unterbrochen.Das ganze Interview: Wegner (CDU) zu Verwaltungreform: Berlin muss funktionieren | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2025/04/02/kai-wegner-cdu-verwaltungsreform-berlin.html)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6003888