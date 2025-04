News von Trading-Treff.de Heute steht ein absoluter Krimi an. Die Auslieferungen von Tesla stehen in Frage - für das gesamte erste Quartal. Die Aktie begann den Börsenhandel recht ruhig und verlor zunächst -0,7 %. Das ist noch nicht das Ende der Strecke, allerdings bleibt die Tesla damit unterhalb der so wichtigen Marke von 250 Eruo. Die Notierungen sind damit bezogen auf den Trend-Status schwach: Der Titel hat weder den GD100 noch den GD200 eingefangen. ...

