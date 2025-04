DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Mittwoch im Verlauf leichter. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 67 auf 22.660 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 22.737 und das -tief bei 22.653 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 913 Kontrakte, das Volumen ist damit eher unterdurchschnittlich. Seit dem Tief am Montag hat der Kontrakt rund 400 Punkte zugelegt, in Folge dürften Shorts im Vorfeld der Ankündigung der US-Zölle zum Teil geschlossen worden sein. Mit der Ankündigung dürften die Karten allerdings neu gemischt werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2025 02:40 ET (06:40 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.