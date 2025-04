Fortgeschrittene Verhandlungen mit dem Abu Dhabi-basierten Energiekonzern führen zu erhöhtem Angebot und exklusiver Due-Diligence-Phase für nachhaltige Energielösungen.

VivioPower befindet sich derzeit in bedeutenden Akquisitionsverhandlungen, die die strategische Ausrichtung des Unternehmens neu gestalten könnten. Der Aktienkurs von 3,90 USD liegt aktuell nur minimal unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,00 USD.

Am 26. März 2025 bestätigte VivioPower fortgeschrittene Verhandlungen mit Energi Holdings Limited, einem Energielösungsanbieter mit Sitz in Abu Dhabi. Energi hat ein unaufgefordertes, unverbindliches Übernahmeangebot in bar vorgelegt, das VivioPower mit einem Unternehmenswert von 120 Millionen US-Dollar bewertet. Dieses Angebot zielt auf alle nicht verbundenen Streubesitzaktien ab und steht unter dem Vorbehalt einer Due-Diligence-Prüfung.

Bereits am Folgetag, dem 27. März 2025, erhöhte Energi sein Angebot um 50% auf einen Unternehmenswert von 180 Millionen US-Dollar. Im Gegenzug gewährte VivioPower Energi eine achtwöchige Exklusivitätsperiode für die Durchführung der Due-Diligence-Prüfung. Die Verhandlungen sollen voraussichtlich bis zum 2. April 2025 abgeschlossen sein.

Strategische Implikationen und Marktreaktion

Dieses Übernahmeangebot unterstreicht die Absicht von Energi, seine Präsenz im Bereich der nachhaltigen Energie zu erweitern. Für VivioPower bietet die vorgeschlagene Transaktion unmittelbare Liquidität und die Möglichkeit einer strategischen Ausrichtung mit einem finanziell soliden Partner, der in mehreren Regionen tätig ist.

Der Markt hat auf die Übernahmenachrichten positiv reagiert. Anleger werten das erhöhte Angebot und die Exklusivitätsvereinbarung als Schritte in Richtung einer günstigen Lösung. Mit Spannung wird der Fortgang der Exklusivitätsperiode verfolgt, da der Abschluss dieser Übernahme erhebliche Auswirkungen auf die strategischen Initiativen und die Marktposition von VivioPower in der nachhaltigen Energielandschaft haben könnte.

