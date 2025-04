Neuss (ots) -Mit der neuen FLOOR ONE S9 Artist Serie hebt Tineco (https://de.tineco.com/) die Bodenreinigung auf ein neues Level. Die Modelle FLOOR ONE S9 Artist und FLOOR ONE S9 Artist Premium vereinen innovative Technologie mit außergewöhnlichem Design und setzen neue Maßstäbe in der Kategorie der kabellosen Wischsauger. Konzipiert für anspruchsvolle Nutzerinnen und Nutzer, steht die Serie für smarte Leistung, einfache Bedienbarkeit und ein Reinigungserlebnis auf Premium-Niveau.Im Zentrum der Serie steht ein elegantes, ultra-dünnes Gerätedesign mit einer besonders flachen Bauweise (nur 12,85 cm im Liegezustand) - ideal für die Reinigung unter Möbeln. Das neue HyperStretch-Design, mit dem man das Gerät flach auf den Boden legen kann, sorgt in Verbindung mit der SmoothDrive-Bewegungstechnologie für ein außergewöhnlich flexibles Handling, das 360°-Manövrierbarkeit ermöglicht - auch auf engem Raum. Der ergonomisch gestaltete Griff und die optimierte Gewichtsverteilung erleichtern die Bedienung spürbar. Durch die neue Anordnung des Frischwassertanks direkt über der Rolle wird das Gerät in der Hand deutlich leicht und der Anpressdruck der Rolle am Boden ist entscheidend erhöht.Besonders hervorzuheben ist das Selbstreinigungssystem: Die S9 Artist-Serie bietet mit der 85 °C FlashDry-Technologie ein automatisches Wasch- und Trockensystem für die Bürstenrolle, das Hygiene und Komfort gleichermaßen garantiert. Dank des bi-direktionalen Bürstenantriebs bleibt die Bürste nach der Reinigung flauschig, sauber und einsatzbereit.Technologische Highlights wie der integrierte iLoop Smart-Sensor erkennen Verschmutzungen in Echtzeit und passen Saugleistung sowie Wasserfluss automatisch an. Dies sorgt nicht nur für gründlichere Reinigung, sondern verlängert auch die Akkulaufzeit von bis zu 50 Minuten pro Ladung.Das DualBlock Anti-Tangle-Design verhindert effektiv das Verheddern von Haaren - ein besonders nützliches Feature für Haushalte mit Haustieren oder Personen mit langen Haaren. Der 1-Liter-Frischwassertank und der einfach entnehmbare Schmutzwassertank sorgen für zusätzlichen Bedienkomfort.Verfügbarkeit und PreiseBeide Modelle sind ab dem 2. April 2025 erhältlich.- FLOOR ONE S9 Artist (UVP: 899 EUR)Tineco Store DE (https://de-store.tineco.com/products/tineco-floor-one-s9-artist-nass-und-trockensauger) / Amazon DE (https://www.amazon.de/dp/B0DPP6C5YP)- FLOOR ONE S9 Artist Premium (UVP: 899 EUR)MediaMarkt DE (https://www.mediamarkt.de/de/product/_tineco-floor-one-s9-artist-premium-nass-trockensauger-akkubetrieb-2986661.html) / MediaMarkt AT (https://www.mediamarkt.at/de/product/_tineco-floor-one-s9-artist-premium-intelligenter-nass-and-trockensauger-silber-2026059.html)/ OTTO DE (https://www.otto.de/p/tineco-nass-trocken-sauger-floor-one-s9-artist-premium-180-grad-neigungswinkel-selbstantrieb-230-w-beutellos-50-min-akku-automatische-anpassung-der-saugleistung-selbstreinigung-1962700079/variationId=1962700206)Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.commartin.bui@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6003916