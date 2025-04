Die US-Aktienmärkte erholten sich am Dienstag und beendeten einen weiteren turbulenten Handelstag mit moderaten Gewinnen, da die Händler gespannt auf die bevorstehende Ankündigung der umfassenden Zollpläne von US-Präsident Donald Trump warten. Für den US-Leitindex S&P 500 war es bereits der zweite grüne Handelstag in Folge, nachdem er wieder an die Schwelle einer 10%-Korrektur gerutscht war. ...

