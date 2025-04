München (ots) -Mit dem "Wer weiß denn sowas XXL" am 26. April 2025 zur Primetime verabschieden sich Moderator Kai Pflaume und Teamkapitän Bernhard Hoëcker endgültig von Ratefuchs Elton. Doch zuvor legt sich Profirater Elton in der letzten Vorabend-Ratewoche vor der Sommerpause besonders motiviert ins Zeug, um an der Seite der prominenten Gäste, möglichst viel Geld für das Studiopublikum zu erspielen.Die "Wer weiß denn sowas?"- Redaktion hat sich jede Menge interessante Fragen mit je drei möglichen - ebenso wahrscheinlichen, wie unwahrscheinlichen - Antworten erdacht, wie etwa bei dieser scheinbar alltäglichen Frage:Wieso reiben sich Fliegen nach jeder Landung die Vorderbeine?a) Es begünstigt die Funktion der dort liegenden Geschmacksrezeptoren.b) Sie laden ihre Beine für eine bessere Haftung elektrostatisch auf.c) Die dadurch entstehende Wärme schützt sie vor Unterkühlung.Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Torwart-Duell: Der eine heißt eigentlich "Josef Dieter", der andere "Harald Anton" mit Vornamen - doch berühmt wurden beide unter ihren Spitznamen: die Torwart-Legenden Sepp Maier und Toni Schumacher. Sie prägten in ihrer aktiven Zeit den deutschen Fußball - in ihren Vereinen und in der Nationalmannschaft. Beide errangen zahlreiche Siege "auf'm Platz" und heute haben sie noch immer reichlich Ehrgeiz, den sie beim Spiel um den Quiz-Pokal mit jeder Menge Humor unter Beweis stellen.· Vater-Tochter-Duell: Die Sängerin Marie Reim hat das Talent von ihren berühmten Eltern Matthias Reim ("Verdammt, ich lieb dich") und Michelle geerbt. Ihr Vater ist seit über 30 Jahren im Musikbusiness eine feste Größe. Jetzt tritt er zum fröhlichen Wettraten gegen seine Tochter an, die inzwischen ebenfalls erfolgreich als Schlagersängerin unterwegs ist.· Tanz-Duell: Jorge Alexis González Madrigal Varona Vila machte 1991 an der Uni seinen Magisterabschluss im Fach "Umweltschutz - Radioökologie". Doch berühmt wurde Jorge González auf High Heels als "GNTM"- Laufsteg - Trainer. Seit 2013 ist der Choreograf Jurymitglied bei "Let's Dance". Seine Duellgegnerin im "Wer weiß denn sowas?"-Studio ist Victoria Swarovski, die die Tanzshow seit 2018 moderiert.· Musiker-Duell: Mit dem Popduo "Modern Talking" wurde Thomas Anders zum internationalen Star. Jetzt präsentiert er solo die größten Hits in neuem Soundgewand. Bei "Wer weiß denn sowas?" hat er vielleicht den "You Can Win If You Want" im Ohr, wenn er gegen den Schlagerstar Bernhard Brink zum musikalischen Rateduell antritt.· Schauspieler-Duell: Gerade erst wurden die Dreharbeiten zu sechs neuen Filmen der Reihe "Dr. Nice" beendet. Bevor diese ausgestrahlt werden, treten die beiden Hauptdarsteller Patrick Kalupa, der den charismatischen "Dr. Moritz Neiss" verkörpert und Josephine Preuß, die seine tatkräftige Assistentin "Charlie Winkler" spielt, an, um die Quiz-Krone zu erringen.Die "Wer weiß denn sowas?"- Woche im Überblick:Montag, 14. April Sepp Maier / Toni SchumacherDienstag, 15. April Matthias Reim / Marie ReimMittwoch, 16. April Jorge González / Victoria SwarovskiDonnerstag, 17. April Thomas Anders / Bernhard BrinkFreitag, 18. April KarfreitagMontag, 21. April OstermontagDienstag, 22. April Josefine Preuß / Patrick KalupaHätten Sie gewusst, dass ...sich Fliegen nach jeder Landung die Vorderbeine reiben, weil dies die Funktion der dort liegenden Geschmacksrezeptoren begünstigt?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Fotos über www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6003953