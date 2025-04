DJ MÄRKTE ASIEN/Börsianer gehen vor neuen US-Zöllen in Deckung

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Insgesamt wenig Bewegung hat es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und in Australien gegeben. All überall warteten die Akteure an den Finanzmärkten auf den Auftritt von US-Präsident Donald Trump an dessen selbst erklärtem "Tag der Befreiung". An diesem will er reziproke Zölle verkünden - zusätzlich zu bereits in Kraft getretenen bzw. nun in Kraft tretenden Zöllen auf Stahl und Aluminium bzw. Autos- und Autoteile. Im Vorfeld gingen die Anleger in Deckung, kleine Abgaben überwogen an den Börsen.

Die Ankündigung ist für 22.00 Uhr MESZ terminiert. Die Frage ist, ob die pauschalen Gegenseitigkeitszölle für alle Handelspartner, pauschale Zölle für bestimmte Länder oder von Land zu Land unterschiedliche Zölle sein werden.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 0,3 Prozent auf 38.726 Punkte. Für Unterstützung sorgten sinkende Zinsen am Anleihemarkt angesichts befürchteter negativer Auswirkungen für die globale Konjunktur durch neue Zölle. Schanghai tendierte gut behauptet, Hongkong (Späthandel) gab leicht nach, in Seoul tat sich mit einem Minus von 0,6 Prozent am meisten.

In Sydney schloss das Marktbarometer 0,1 Prozent höher. Der australische Premierminister Anthony Albanese spielte die potenziellen Auswirkungen von US-Zöllen auf die Wirtschaft seines Landes herunter. Die USA seien kein wichtiger Handelspartner, weniger als 5 Prozent der australischen Warenexporte gingen in die USA. Zugleich bemühe sich sein Land um eine Diversifizierung der Handelsbeziehungen auf den asiatischen Märkten, wobei er Länder wie Indonesien, Indien und China nannte.

Unter den Einzelwerten gaben in Hongkong Xiaomi nochmals um knapp 3 Prozent nach. Der Kurs hatte bereits am Vortag rund 5 Prozent eingebüßt. Auslöser war ein tödlicher Unfall eines Xiaomi-Elektroautos in China. In einem Beitrag auf der Social-Media-Website Weibo erklärte Xiaomi, dass sich das SU7-Modell im Modus "Navigation auf Autopilot" befunden und mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 116 Stundenkilometern unterwegs gewesen sei.

In Tokio legten Halbleiteraktien wie Advantest (+2,5%) und Tokyo Electron (+1,9%) deutlicher zu. In Seoul trotzten SK Hynix (+0,4%) und Samsung Electronics (unverändert) dem dortigen Abwärtstrend. Für Rückenwind dürfte gesorgt haben, dass der Kurs von Coreweave am Vortag an der Nasdaq einen Satz um 42 Prozent gemacht hatte. Das Papier des KI-Cloud-Computing-Unternehmens hatte am Freitag ein enttäuschendes Börsendebüt erlebt, was Sorgen über die weltweiten Bewertungen von Aktien aus dem Segment hervorgerufen hatte.

Japanische Autoaktien stiegen überwiegend - Toyota um 1,0, Honda um 1,2 oder Mazda um 1,2 Prozent, obwohl per 3. April bereits verkündete Zölle auf Autoimporte in die USA wirksam werden. In Seoul gaben Hyundai um 1,2 Prozent nach. In Hongkong verbilligten sich BYD um 1,4 Prozent, wohingegen Geely um 3,4 Prozent stiegen. In Seoul gaben Hyundai um 1,2 Prozent nach.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.934,50 +0,1% -3,9% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 35.725,87 +0,3% -10,7% 08:00 Kospi (Seoul) 2.505,86 -0,6% +4,4% 09:00 Schanghai-Comp. 3.350,13 +0,1% -0,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.211,12 +0,0% +15,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.953,20 -0,4% +4,9% 11:00 Taiex (Taipeh) 21.298,22 +0,1% -10,2% 06:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:14 % YTD EUR/USD 1,0784 -0,1 1,0795 1,0811 +4,3% EUR/JPY 161,41 -0,1 161,53 161,97 -0,8% EUR/GBP 0,8357 0,0 0,8354 0,8368 +1,0% GBP/USD 1,2905 -0,1 1,2922 1,2920 +3,2% USD/JPY 149,67 0,0 149,65 149,82 -4,9% USD/KRW 1.466,05 -0,3 1.470,96 1.470,85 -0,3% USD/CNY 7,1791 -0,0 7,1815 7,1837 -0,4% USD/CNH 7,2776 -0,0 7,2807 7,2778 -0,7% USD/HKD 7,7808 -0,0 7,7809 7,7810 +0,2% AUD/USD 0,6296 0,3 0,6277 0,6251 +1,4% NZD/USD 0,5727 0,5 0,5701 0,5670 +1,5% BTC/USD 84.153,05 -1,3 85.260,50 83.513,80 -8,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,05 71,13 -0,1% -0,08 +1,6% Brent/ICE 74,31 74,51 -0,3% -0,20 -0,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3117,15 3113,8 +0,1% +3,35 +19,0% Silber 31,25 31,34 -0,3% -0,09 +12,9% Platin 907,79 912,05 -0,5% -4,26 +5,3% Kupfer 5,0355 5,035 +0,0% +0,00 +24,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

