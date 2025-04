DJ PTA-News: Frequentis AG: Erstmals Priorisierung der sicherheitskritischen BOS-Breitbandkommunikation in öffentlichem Mobilfunknetz

Frequentis AG: Erstmals Priorisierung der sicherheitskritischen BOS-Breitbandkommunikation in öffentlichem Mobilfunknetz

Behördenfunk

Wien (pta000/02.04.2025/10:00 UTC+2)

• Wichtiger Meilenstein zur Einführung der künftigen digitalen Breitbandkommunikation für die Behörden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) • Grundlage sind die von Frequentis implementierten 3GPP-standardisierten Mission Critical Services (MCX) • Erprobung eines Forschungsgegenstands von Frequentis aus dem KoPa_45-Projekt

Frequentis hat als erstes Unternehmen in Deutschland die priorisierte Übertragung von sicherheitskritischer Einsatzkommunikation von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in einem öffentlichen MCX-fähigen Mobilfunknetz verwirklicht. Die in Zusammenarbeit mit Vodafone entwickelte wegweisende technologische Innovation wurde erstmals am 2./3. April auf der Fachmesse GPEC digital 2025 (General Police Equipment Exhibition & Conference) in Leipzig präsentiert.

Der derzeitige BOS-Digitalfunk wird künftig durch eine Breitbandkommunikation auf Basis der 4G-/ 5G-Mobilfunktechnologie abgelöst. Um dieses Ziel rasch und kostengünstig zu erreichen, hat Frequentis das Konzept "Der smarte Weg" entwickelt, das die Nutzung der vorhandenen öffentlichen Mobilfunknetze beinhaltet. Um dabei die hohen sicherheits- und einsatzkritischen Anforderungen für die Kommunikation der BOS zu garantieren, ist die jetzt entwickelte Priorisierung eine wesentliche Voraussetzung. Die Bevorrechtigung der BOS in Mobilfunknetzen ist auf den SIM-Karten ihrer Smartphones hinterlegt, die Priorisierung erfolgt über eine gemeinsam implementierte standardisierte 3GPP*-Schnittstelle von Frequentis und Vodafone. Die MCX-fähige mobile App von Frequentis ermöglicht dabei die Verkehrstrennung zwischen priorisierter und nichtpriorisierter Kommunikation.

Die BDBOS (Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) unterstützt dieses Forschungsprojekt im Rahmen der KoPa_45-Förderung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat für wegweisende technologische Standards in der einsatzkritischen Breitbandkommunikation.

"Die Umsetzung dieser technologischen Entwicklung stellt die Innovationsfähigkeit und den daraus resultierenden Erfolg von Frequentis erneut unter Beweis. Damit unterstützen wir die von der BDBOS beschlossene zukunftsfähige Souveränität der Kommunikations- und Einsatzfähigkeit von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben", erklärt Marcel Haar, Geschäftsführer Frequentis Deutschland.

"Kooperationen mit Partnern wie Frequentis bilden die Grundlage für die Digitalisierung von morgen. Sie helfen einerseits dabei, neue digitale Lösungen für Gesellschaft und Wirtschaft zu realisieren - wie die Priorisierung im Netz. Vor allem aber sind sie für eine praxisnahe Ausrichtung essenziell, damit digitale Lösungen im Alltag fehlerfrei Anwendung finden und einen spürbaren Mehrwert liefern. So wird Deutschland noch zukunftsfähiger aufgestellt", erklärt Michael Jacob Reinartz, Director Innovation von Vodafone Deutschland.

Über MCX

Mit der Einführung von LTE/4G, der 4. Mobilfunkgeneration, und mit der Veröffentlichung der Standarderweiterung "Mission Critical Services" können erstmalig 3GPP*-Standard-konforme "einsatzkritische Dienste" (Sprache, Daten, Video + Management) durch Applikationshersteller entwickelt und in öffentliche, wie auch dedizierte 4G-/5G-Mobilfunknetzte integriert werden. Die im 3GPP-Standard definierten Mission Critical Services (MCX) bilden die Grundlage für die Entwicklung und Einsatz von einsatzkritischen Diensten, die herstellerunabhängig und grenzübergreifend auf Basis von standardisierten 4G und 5G Netzwerken einsetzbar sind. Frequentis engagiert sich in der Entwicklung, Herstellung und Erbringung sämtlicher Dienstleitungen für einsatzkritische Dienste auf Basis der MCX-Services.

* 3GPP (3rd Generation Partnership Project) - internationale Vereinigung zur Standardisierung von Mobilfunksystemen.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis. Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen. Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die zivile Flugsicherung.

Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Die vorläufigen Zahlen für das Jahr 2024 sind: Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications / Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

