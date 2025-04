Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -zvoove, führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, hat Felix Huemer zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der zvoove Switzerland AG ernannt. Er hat seine neue Position am 1. April 2025 angetreten und die Nachfolge von Benjamin Leuzinger übernommen, der das Unternehmen 22 Jahre lang erfolgreich geführt hat.Felix Huemer bringt umfangreiche Erfahrung in der Technologiebranche mit. Als Mitbegründer und ehemaliger CEO von Helvengo AG hat er bewiesen, dass er Unternehmen in dynamischen Märkten erfolgreich führen und skalieren kann."Ich freue mich sehr darauf, auf dem starken Fundament aufzubauen, das Benjamin Leuzinger und sein Team in den letzten zwei Jahrzehnten geschaffen hat", sagt Felix Huemer. "Mein Ziel ist es, die Position von zvoove Switzerland als Innovationsführer weiter zu stärken und unsere Kunden in der Personalüberlassung und -vermittlung mit unserem digitalen End-to-End-Angebot noch besser zu unterstützen."Benjamin Leuzinger, der scheidende CEO, hinterlässt ein gut aufgestelltes Unternehmen. Unter seiner Führung hat sich zvoove Switzerland von einem Start-up zu einem der wichtigsten Player in der Branche entwickelt.Oliver Muhr, CEO der zvoove Group, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass Felix Huemer die Leitung von zvoove Switzerland übernimmt. Seine Erfahrung in der Softwarebranche und sein unternehmerischer Geist passen perfekt zu unserem "Club of Entrepreneur"-Spirit und unserer internationalen Wachstumsstrategie. Gleichzeitig möchten wir Benjamin Leuzinger für seinen außerordentlichen Einsatz und seine Verdienste um das Unternehmen danken."Markus Budde, COO zvoove DACH, sagt zur Ernennung: "Wir begrüßen Felix Huemer herzlich im Team und freuen uns darauf, dass er seine Expertise und Vision für unseren wichtigen Markt in der Schweiz einbringen wird. Seine Fähigkeit, innovative Lösungen zu entwickeln und Teams zu führen, wird uns dabei helfen, unsere Position in der Schweiz weiter auszubauen und unsere Kunden noch besser zu bedienen."Über zvoovezvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Cloud-Lösungen für die Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.Rund 6.700 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute über 2,5 Mio. Arbeitnehmer, 17,5 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und fast drei Millionen Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 660 Mitarbeiter an 22 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2654157/Felix_Huemer_CEO_zvoove_Switzerland.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2654348/zvoove_Switzerland_logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zvoove-switzerland-ag-ernennt-felix-huemer-zum-neuen-ceo-302416773.htmlPressekontakt:Elke Woessner-Probst,VP Global Marketing,elke.woessnerprobst@zvoove.com,+49 151 1711 5591Original-Content von: zvoove, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176113/6004031