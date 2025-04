Der Goldpreis zieht am Mittwoch einige Dip-Käufer an und stoppt den nächtlichen Pullback vom Allzeithoch - Wetten auf Zinssenkungen der Fed, gedämpfte USD-Nachfrage und steigende Handels Spannungen stützen das sichere XAU/USD - Der Anstieg fehlt an bullischer Überzeugung, da die Händler nun auf Trumps bevorstehende Ankündigung der reziproken Zölle ...

