Berlin (ots) -Mehr Mädchen für MINT begeistern: Beim traditionellen Auftakt im Kanzleramt würdigte Bundeskanzler Olaf Scholz auch im Jahr 2025 die besondere Bedeutung des Girls' Day und erkundete gemeinsam mit den Schülerinnen einen abwechslungsreichen Technik-Parcours.Seit 2003 gibt es den bundesweiten Tag zur Berufs- und Studienorientierung für Mädchen, wobei ein besonderer Fokus auf den MINT-Bereichen liegt (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Berliner Schülerinnen erkundeten gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz einen Technik-Parcours von Mitgliedsunternehmen der Initiative D21. Mit dabei waren auch der Cornelsen Verlag und Cornelsen Experimenta, die mit ihrem Konzept erneut vom Bundeskanzleramt für den Rundgang ausgewählt wurden.In diesem Jahr Stand der Beitrag von Cornelsen unter dem Motto "Nachhaltigkeit trifft auf High-Tech". Die Parcours-Idee kombinierte Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) mit innovativer Technik. Die zentrale Attraktion waren dabei die eXperiBot Lernroboter, die von den Teilnehmerinnen eigenhändig zur Veranschaulichung von Recyclingabläufen programmiert wurden. Die alltagsnahe und wichtige Branche der Abfallwirtschaft wurde so anschaulich vorgestellt und am Beispiel des Berufsbildes AI-Engineer vermittelt."Am Girls' Day werden Schülerinnen dazu inspiriert, MINT-Fächer zu entdecken und sich für technische Zukunftsthemen wie Robotik und KI zu begeistern", sagte Christine Hauck, Chief Didactic Officer und Geschäftsführerin bei Cornelsen. "Wir brauchen motivierte und visionäre Fachkräfte im MINT-Bereich und sehen im Girls' Day eine großartige Möglichkeit, gemeinsam mit jungen Frauen Potenziale zu entfalten und Chancengleichheit zu stärken."Beim alljährlichen Girls' Day lernen Schülerinnen Berufe oder Studienfächer kennen, in denen der Frauenanteil unter 40 Prozent liegt. Angesprochen sind Mädchen ab der fünften Klasse. Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland öffnen am Girls' Day ihre Türen für Schülerinnen, um ihnen Ausbildungsberufe und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik vorzustellen und Begegnungen mit weiblichen Vorbildern in Führungspositionen aus Wirtschaft und Politik zu ermöglichen.Link: girls-day.deÜber CornelsenDer Cornelsen Verlag zählt zu den führenden Anbietern von Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Seit über 75 Jahren lehren und lernen Menschen mit Materialien und Konzepten von Cornelsen. Mit flexiblen, modernen und multimedialen Lösungen ermöglicht es Cornelsen, individuelle Potenziale zu entfalten - von der frühen Kindheit über die Schule bis ins Erwachsenen- und Berufsleben. Dabei übernimmt das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung und setzt auf eine exzellente Verbindung von Didaktik, Inhalten und Technologie.cornelsen.deCornelsen ExperimentaCornelsen Experimenta steht als innovativer Hersteller von hochwertigen Bildungsmaterialien seit 40 Jahren für experimentierendes Lernen, das Lust auf Naturwissenschaften macht und individuelle Lernerfolge in MINT-Fächern sichert. Das Produktangebot umfasst Experimentiersets für die naturwissenschaftliche Bildung vom Kindergarten bis zum Abitur. Die hochwertigen Bildungsmaterialien mit Bezug zur Lebenswelt der Lernenden fördern auch das Verständnis für die digitale Welt. So können sich die Kinder und Jugendlichen beim Experimentieren und Ausprobieren selbst Antworten auf Fragen erarbeiten und Naturwissenschaften wirklich (be-)greifen.cornelsen-experimenta.dePressekontakt:Florian Lange-Schindler+49 30 897 85-591Florian.Lange-Schindler@cornelsen.decornelsen.de/presseOriginal-Content von: Cornelsen Verlag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126312/6004046