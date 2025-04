München (ots) -Große Emotionen, große Momente, große Stars: In "75 Jahre ARD - Die große Jubiläumsshow" lädt Showmaster Kai Pflaume am Samstag, 5. April um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek zu einem Abend voller Nostalgie, Überraschungen und bester Unterhaltung ein.Mit dabei sind u. a. Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Ingo Zamperoni, Iris Berben, Maria Furtwängler, Miroslav Nemec, Ulrike Folkerts, Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Charles Brauer, Ulrich Wickert, Jens Riewa, Dagmar Berghoff, Esther Sedlaczek, Alexander Bommes, Lea Wagner, Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger, Sepp Maier, Dieter Hallervorden, Carolin Kebekus, Jürgen von der Lippe, Paola Felix, die ESC-Gewinnerin von 1982 Nicole, Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Weltstar Patrick Duffy aus der legendären Kultserie "Dallas". In Einspielern erinnern sich zusätzlich Florian Silbereisen, Katarina Witt, Torsten Sträter, Marie-Luise Marjan sowie Ernie und Bert aus der "Sesamstraße" an ihre ganz persönlichen Momente aus 75 Jahren ARD.Moderator Kai Pflaume: "Wir möchten zeigen, wie sich die ARD entwickelt hat und große TV-Momente noch mal in Erinnerung rufen. Aber wir möchten mit der Show auch herausstellen, dass Das Erste auch über alle Altersklassen hinweg für moderne und auch innovative Unterhaltung steht."Es wird auch ein Abend voller Spannung: Das Publikum hatte vorab im großen ARD Online-Voting die Wahl über die Lieblinge und größten Momente aus 75 Jahren. Die Gewinner präsentiert Kai Pflaume in der Show: Wer ist aus Sicht des Publikums der beliebteste Tatort-Ermittler aller Zeiten? Welchen legendären Show-Klassiker aus 75 Jahren ARD wünscht sich das Publikum zurück? Was ist die beliebteste Kinder-Sendung in der Geschichte der ARD? Wer ist der größte Komiker oder die größte Komikerin? Wer der größte Talkmaster oder die größte Talkmasterin? Und welche Serie aus 75 Jahren ARD sieht das Publikum auf Platz 1? Ebenso präsentiert Kai Pflaume die emotionalsten Sportschau-Momente und klärt die Frage: Welche tagesschau-Meldung hat das Publikum am meisten bewegt?Große Auftritte der StarsSarah Connor überrascht mit einem Melodien-Medley beliebter ARD-Sendungen, und Sängerin Nicole tritt im ESC-Quiz, u. a. gegen Barbara Schöneberger und Günther Jauch, an. "Palim Palim": Dieter Hallervorden gibt den berühmten Sketch aus "Nonstop Nonsens" zum Besten, den Kabarettist Torsten Sträter als "Weltkulturerbe" bezeichnet. "Hut ab, Knopf ab, Kopf ab - Sketchup!": Iris Berben schlüpft noch einmal in ihre Lieblingsrolle aus der Comedy-Sendung. Und die legendären Tatort-Ermittler Miroslav Nemec, Dietmar Bär und Jan Josef Liefers haben eine besondere musikalische Überraschung vorbereitet.Persönliche Anekdoten der StarsDieter Hallervorden: "Ich bin ein sehr politischer Mensch. Mir hat die Satire viel Spaß gemacht, auch um politische Nachhilfe zu geben."Ulrich Wickert: "Der Teleprompter wurde früher immer von einer Kollegin gedreht. Und die schlief einmal ein." Und zur Zusammenarbeit mit dem Show-Kollegen: "Für jede Überziehung sagte Jürgen von der Lippe, er schickt mir eine Flasche Rotwein, weil ich ja warten musste. Das hat er auch gemacht."Barbara Schöneberger über ihr größtes Idol:"Loriot ist der einzige Mensch, von dem ich mir je ein Autogramm geholt habe."Günther Jauch:"Ich habe beim Radio angefangen und war zehn Jahre lang dort. Ich bin quasi ein Kind der ARD."Für den musikalischen Rahmen der Jubiläumsshow sorgt die NDR Bigband. Es tanzt das "75 Jahre"-Fernsehballett."75 Jahre ARD - Die große Jubiläumsshow" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD unter der Federführung des NDR in Zusammenarbeit mit dem SWR, BR, HR, MDR, SR, Radio Bremen und I&U TV.Fotos zur Show und zu den prominenten Gästen erhalten Sie unter www.ard-foto.de.Die Pressemappe zu "75 Jahre ARD" und zum weiteren Jubiläumsprogramm im Ersten, in der ARD Mediathek, im Hörfunk und der Podcasts finden akkreditierte Journalist:innen im Presseservice (https://presse.daserste.de).Pressekontakt:Mirja Bauer, ARD-Programmdirektion/ Presse und Information, Tel.: 089/558944-865, E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deBettina Brinker, NDR Presse und Kommunikation, Tel.: 040-4156-2302, E-Mail: b.brinker@ndr.deJust Publicity:Clea Fricke, Tel.: 089/20208260, E-Mail: c.fricke@just-publicity.comLinda Heckel, Tel.: 030/263959590, E-Mail: l.heckel@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6004063