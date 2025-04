München (ots) -Mit den ersten warmen Tagen beginnt für viele Motorradfahrer die neue Saison - und mit ihr steigt leider auch das Unfallrisiko. Vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass die Zahl der tödlich verunglückten Motorradfahrer im Jahr 2024 um knapp zwei Prozent gestiegen ist. Besonders alarmierend: Das Risiko, im Straßenverkehr tödlich zu verunglücken, ist für Motorradfahrer mehr als viermal so hoch wie für Autofahrer (10,6 vs. 2,34 Todesfälle pro 100.000 Fahrzeuge). Erfahrungswerte aus den Vorjahren und die Unfallstatistiken bis 2023 zeigen, dass Motorradunfälle besonders bei schönem Wetter und an Wochenenden zwischen April und Oktober auftreten. Da sich sowohl die Jahresfahrleistung als auch der Fahrzeugbestand 2024 leicht erhöht haben, könnte sich dieser Trend fortsetzen.Um sicher in die Saison zu starten und das Unfallrisiko zu minimieren, empfiehlt der ADAC vor der ersten Ausfahrt nach der Winterpause eine gründliche Überprüfung des Motorrads und der eigenen Fahrweise. Neben einem ausgiebigen Technik-Check ist auch die persönliche Vorbereitung entscheidend, denn nicht nur das Motorrad, sondern auch der Fahrer sollte gut vorbereitet in die Saison starten.- Reinigung und Sichtkontrolle: Das Motorrad gründlich reinigen und auf Mängel oder Roststellen überprüfen.- Batterie: Den Ladezustand der Batterie kontrollieren und sicherstellen, dass sie ausreichend geladen ist.- Flüssigkeitsstände: Motoröl, Bremsflüssigkeit und Kühlmittelstände prüfen und bei Bedarf nachfüllen.- Beleuchtung und Elektrik: Lichtanlage und elektronische Systeme bei laufendem Motor testen.- Antriebskette: Spannung und Schmierung der Antriebskette gemäß Herstellerangaben überprüfen.- Bremsen: Zustand der Bremsscheiben und -beläge kontrollieren und auf Ablagerungen achten.- Reifen: Profiltiefe und Luftdruck der Reifen überprüfen; bei weniger als 1,6 mm Profiltiefe oder einem Reifenalter von über sechs Jahren müssen die Reifen erneuert werden. Der ADAC empfiehlt sogar eine Profiltiefe von mindestens 3 mm.- Eine kurze Probefahrt hilft, die Funktionsfähigkeit aller Komponenten sicherzustellen.- Die Motorradbekleidung sollte ebenfalls auf Beschädigungen und Vollständigkeit überprüft werden.- Für eine optimale Sicht das Motorradvisier überprüfen und reinigen.- Defensive Fahrweise: Gerade zu Saisonbeginn empfiehlt es sich, defensiv zu fahren und sich langsam wieder an die Fahrdynamik zu gewöhnen.- Mit einem Fahrsicherheitstraining können Einsteiger, aber auch routinierte Fahrer ihre Fahrfertigkeiten auffrischen und sicher in die Saison starten. Neben klassischen Trainings bietet der ADAC in Kooperation mit BMW auch kombinierte Ausfahrten an.Ganz wichtig für die Sicherheit von Bikern sind auch die Autofahrer - man sollte sich bewusst machen, dass wieder vermehrt Motorräder unterwegs sind. Motorradfahrer sollten sich bewusst sein, dass sie im Straßenverkehr oft schlechter wahrgenommen werden, insbesondere zu Beginn der Saison, was zu gefährlichen Situationen führen kann. Eine defensive Fahrweise und das stetige Einkalkulieren von Fehlern kann Unfälle entschärfen. Besondere Vorsicht beim Spurwechsel, an Kreuzungen und beim Überholen kann ebenfalls dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden. Eine umsichtige Fahrweise und gegenseitige Rücksichtnahme können helfen, die Zahl der Unfälle zu reduzieren und für eine sichere Motorradsaison 2025 zu sorgen.Weitere Informationen zu den ADAC Fahrsicherheitstraining finden Sie unter adac.de. (https://www.adac.de/services/fahrsicherheitstrainings/motorrad/?sc_camp=5FBF1576FE604940A584067A7B4EFDAC)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6004065